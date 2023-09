Roncstemetővé változott Zugló, elhagyott autók foglalják a parkolóhelyeket - videó

Panaszkodnak a zuglóiak és tömegesen tesznek bejelentést a kerületben parkoltatott, elhagyott autóroncsok miatt. Nem túlzás azt állítani, hogy Zugló roncstemetővé változott, az ember lépten-nyomon elhagyott járművekbe botlik, amikről már ránézésre lerí, hogy üzemképtelen állapotban állnak a közterületen. A lakóknak elsősorban az okozza a gondot, hogy az ott felejtett autók kiszorítják őket a jó parkolóhelyekről, de a látvány sem túl esztétikus. Zuglóban extrém esetből sincs hiány, egy parkolóban valakik szeméttel tömködtek tele három autóroncsot, amelyek kitárt ajtókkal bűzölögnek a nyárias időjárásban.

Sorakoznak az elhagyott autók a Fűrész közben. Fotó: Metropol

Elképesztő a helyzet a kerületben

A roncsautó téma újra fellángolt a tehetetlen zuglóiak körében, a Metropol ezért bejárta azokat a helyszíneket, amiket a bosszankodó kerületiek felhoztak példaként.

„Fűrész köz, kamera a sarkon. Ez így normális?” - kérdezte a vita indítója. Az érintett kis közben ottjártunkkor két roncsautó is jobb sorára várakozott. Meglepő, de itt, a Fűrész közben idén nyáron még egy másik roncsautó állt, amit a jarokelo.hu információi alapján egy állampolgár bejelentett, a közterület-felügyelet pedig elszállította. A most ott álló elhagyatott autók tehát azóta kerültek oda, egy térfigyelő kamera látószögébe. Joggal kérdezhetik a zuglóiak, hogy akkor miért vannak térfigyelő kamerák a kerületben.

„A Lengyel utcai nagy parkolóban egy gyűjtögető fickó évek óta 4-5 db roncsautót és egy lakókocsit parkoltat, cserélgeti rajtuk a rendszámokat, egy métert nem tett velük lassan 3 éve. A lakók számára értékes parkolóhelyeket foglal évek óta” – írta Éva. Az általa említett autók valóban ott állnak, nem is lehetne velük egy métert sem megtenni, mert mindegyiknek réges rég leeresztett a kereke. A rendszámtábláik azonban frissek, a tulajdonos tényleg így próbál trükközni.

A Lengyel utcai parkolókban a roncsautókon cserélgetik a rendszámokat. Fotó: Metropol

„A Limanova téren is van egy BMW, be volt állítólag jelentve, a rendőrség is kijár, hónapok óta itt van, már feltörték, minden reggel nyitva van mind a négy ajtaja, a kutya se foglalkozik vele” – jelentették. Mire a Metropol munkatársai odaértek, az ajtókat már bezárta valaki, egyébként minden változatlan. A rajta hagyott figyelmeztetés júniusi keltezésű, úgy tűnik, ezután elfeledkeztek róla a közteresek. Augusztus 30-án azonban bejelentették a jarokelo.hu felületen, ott „válaszra vár” státuszban van a probléma.

„Mi tegnap voltunk Zugló határában a Kerepesi út - Keresztúri út kereszteződésnél található bevásárlóhelyen, a parkolórésznél van hasonló áldatlan állapot. Több elhagyatott autóroncs, amelyet hajléktalanok pakolnak tele szeméttel” – írta egy felháborodott vásárló. A helyzet a parkolóban sokkal rosszabb, mint gondolná az ember. Az autókat a tetejükig ellepte a szemét, kívül is belül is, és irtózatos büdös árad belőlük.

Így néz ki egy parkoló Zuglóban 2023-ban. Fotó: Metropol

„A Jurisich utcában évek óta áll egy osztrák rendszámú Opel félig lehúzott ablakkal. A parkolóőrök ahogy illik, pakolják rá a mikuláscédulákat. Pont ott van egy térfigyelő kamera, úgyhogy a kutya sem bántja, nem szednek le róla semmit, az autó pedig szép csendesen várja az elporladását” – írták a magányos Opelről. A lehúzott ablakokon azóta berepültek a Mikulás csomagok, amik teljesen beborították a vezetőülést.

Ki a felelős?

A fővárosi fenntartású utak esetében a FÖRI, vagyis a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság az illetékes, a kerületi fenntartású közterületeken a helyi városrendészet és közterület-felügyelet a jogosult rá, hogy elszállítsák az elhagyott rendszám nélküli és üzemképtelen autókat.

A közterület-felügyelet és a FÖRI az illetékes a roncsautók ügyében. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Üzemképtelen gépjárművek 10 napig tárolhatóak a közterületen. Bejelentés után a közterület-felügyelet szemlét tart, majd értesíti a tulajdonost arról, hogy tíz napja van elszállíttatni az autót. Ha ezt nem teszi meg, akkor az adott kerület városrendészeti osztálya, jelen esetben a Zuglói Önkormányzati Rendészet elszállíthatja az autót, természetesen a tulajdonos költségére.

Íme videónk a helyzetről: