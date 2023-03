Kitört a parkolási botrány Zuglóban, Horváth Csaba besúgásra buzdított

Sokak szerint lehetetlen helyzetbe kerülnek a zuglói autósok, miután Horváth Csaba kihirdette, hogy a kerületiek jelentsék fel bátran azokat, akik zöldterületen parkolnak. A főváros tavaly nyáron módosította a fővárosi parkolási rendeletet, és egységes parkolási zónákat hozott létre. Igaz, ez a kerületi lakossági várakozási hozzájárulások rendszerét nem érintette, és a helyi lakosok továbbra is ott parkolhatnak ingyen, ahol eddig is, a fizetős díjzónák kiterjesztése azzal járt, hogy mivel mindenki igyekszik az ingyenes részeken letenni az autóját, a helyi lakosok számára nem marad szabad parkolóhely. Javarészt ez eredményezi azt, hogy sokan a szabálytalanul, zöldterületre parkolásban látják az egyetlen megoldást, elvégre nem hagyhatják az út közepén az autójukat. Érthető és jogos azonban azoknak a véleménye is, akik szerint így is kevés a zöldfelület a fővárosban, a füvön parkoló autók látványa még elkeserítőbbé teszi a helyzetet.

A szabálytalankodók feljelentésére buzdít a polgármester

Ennek a kényes kérdésnek a kezelésére tett javaslatot Horváth Csaba, pálmafáiról elhíresült zuglói polgármester, aki a Zuglóiak Fóruma Facebook-csoportban intézett felhívást a kerületi lakosokhoz.

Mit tehetnek, ha zöldfelületen parkoló autót látnak?” – tette fel a kérdést a polgármester, aki azonnal meg is válaszolta saját kérdését. „Ez ellen a káros jelenség ellen több fronton is igyekszünk felvenni a harcot. Egyrészt a Zuglói Önkormányzati Rendészetnek e-mailben, illetve sürgős intézkedést igénylő esetben telefonon is be lehet jelenteni az ilyen eseteket

– javasolta a zuglóiaknak, hozzátéve, hogy megkezdték a kerületben a zöldterületeket védő korlátok, pollerek, fák és cserjék telepítését, amelyek fizikai akadályt gördítenek a szabálytalankodni vágyók elé.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

Besúgásra biztat a polgármester?

Horváth posztjának hatalmas visszhangja lett, az egymással egyet nem értő kommentelők egymásnak estek. Többen is úgy vélik, hogy Horváth Csaba besúgásra buzdít a felhívásában, ez pedig érthető módon rossz emlékeket támaszt sokakban.

Mérlegre téve, nem tudom, hogy az a rosszabb, ha a fűre állok, vagy az, ha még fél órán keresztül pöfögtetem a kocsit? Ha már a fűre állni annyira nem zöld dolog… Illetve jelen esetben nem az a fő gond, hogy ezt büntetik, hanem az, hogy ez a megélhetési rablás kategóriája. Az meg elég gond, ha valakinek a lakhelye pár száz méteres körzetében nincs szabad parkolóhely, ahova parkolhat, ráadásul mindezek felett még besúgásra biztatom a polgárokat, az meg egyenesen piros csillag. Van a szocializmusnak pár pozitív hozadéka, de a besúgás az nincs köztük

– írta egy férfi felháborodottan.

Nem találnak szabad parkolóhelyet

Nagy Lajos–Mogyoródi sarkán, amióta a túloldalt fizetőssé tették, nem lehet a tízesek körül parkolni este hat után, maximum ha az ember a füves részek szélére áll. Több utcával arrébb sincs sok esetben hely. Arról ne is beszéljünk, hogy a villamos melletti földút háborús övezet a kátyúk miatt. Nemcsak látszat »zöld« intézkedések kellenek, hanem olyanok is, amelyek az itt lakók mindennapjait is figyelembe veszik

– számolt be egy másik kommentelő arról, hogy a helyi lakosok nem találnak maguknak szabad parkolóhelyet.

Elfogytak a parkolóhelyek, bajban vannak a kerületiek.

Telefonszámot lehet kérni, hogy kit hívhatunk délután hat után, hogy hova parkoljunk, amikor nem találunk a lakóhelyünk 500 méteres körzetében parkolóhelyet?

– kérdezte meg egy másik zuglói Horváth Csabát.

„Vidd fel a kocsit a nappalidba”

Olyanok is vannak persze szép számmal, akik szerint az autó tulajdonosa oldja meg a parkolást anélkül, hogy szabálytalankodna. Számukra nem lehet kifogás az, hogy nem találnak a lakók szabad parkolóhelyet, ha kell, vigyék fel a nappalijukba az autót.

Várj, megnézem a KRESZ-ben, hogy este hat után, ha nem tudok megállni a ház előtt, hopp, itt is van, akkor vidd fel a kocsit a nappalidba. Merthogy ettől még nem állhatsz vele zöldterületre, az biztos

– osztotta meg véleményét az egyik kerületi.

Parkolj le távolabb, vagy add el az autót. Vagy add el a lakást, és költözz ki az agglomerációba, és a saját kertedben oda parkolsz, ahová akarsz. A parkolás nem alapjog, a ház előtt parkolás meg végképp nem az. Fordítva ülsz a lovon

– vélekedett egy férfi.