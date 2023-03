Zugló is több pénzt kap idén, pedig folyamatosan riogat a kerület baloldali vezetése

Újfent megdőlni látszik az az állítás, amely szerint a kormány „kivérezteti” a fővárosi önkormányzatokat, mivel csak idén 2 milliárd forinttal több forrást kap Zugló az államtól, sőt a fejlesztések területén is jelentős támogatásokkal számolhat a kerület. Az optimizmust ugyanakkor könnyen beárnyékolhatja a baloldali városvezetés pazarló politikája.

A rekordméretű költségvetés ellenére folytatná az elvonásokat a baloldal – Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

Mint ahogyan a kormánypárt helyi frakciója felhívta rá a figyelmet, a kerület vezetése már régóta nem megfelelően gazdálkodik a rendelkezésekre álló forrásokkal, és félő, hogy a továbbiakban is folytatódni fog a vagyonfelélés, és a zuglóiak is csak rendkívül aránytalanul részesülnek majd a támogatásokból.

Hotváth Csabáék tovább sarcolnák a helyieket

Aggodalomra ad okot, hogy a baloldali városvezetésnek még a rekordnak számító 51 milliárd forintos költségvetés se lesz elegendő ahhoz, hogy tovább sarcolják a zuglóiakat – hívta fel a figyelmet a Fidesz. Mint mondják, a Horváth Csaba vezette kerület garázsadóval, lakbéremeléssel és az emelkedő parkolási költségekkel kíván továbbra is pénzt beszedni.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen nagy port kavart a baloldali többség azon döntése is, amely értelmében a városrendezési megállapodás keretében az Uzsoki utca 40. sz. alatt 31 lakás helyett 44 darab épüljön. A Fidesz–KDNP frakciója szerint ezzel a lépéssel tovább fog nőni a zsúfoltság, és a helyi forgalom is, ami csak tovább rombolja a kerület amúgy is megkopott imázsát.

Karácsony Gergely minimumjövedelmes javaslata kudarcot vallott – Fotó: zuglo.hu

Ugyancsak nagy vihart kavart az is, hogy a képviselő-testület baloldali többsége levette a napirendről a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítási javaslatát, pedig az számos, a zuglóiak számára kedvező lehetőséget biztosított volna.

A javaslat lényegében tartalmazta volna az ún. minimumjövedelem-juttatás szigorítását. A kormánypárti frakció szerint okafogyottá vált a kezdeményezés, mivel a kormányzat munkahelyteremtő politikájának köszönhetően kétszer annyi munkalehetőség van, mint amennyi munkakereső. Emiatt pedig egyre kevesebben vették már igénybe az utóbbi időben ezt a támogatást, amelyről mint utólag kiderült, egyáltalán nem ösztönözte a munkavállalást és nem segített az érintett családok eladósodottságának mértékén sem.

A Fidesz–KDNP-frakció ezzel szemben továbbra is kiáll amellett, hogy a zuglóiak korlátozás nélkül, ingyen parkolhassanak Zugló teljes területén. A kormánypárt azt követeli a polgármestertől, hogy vonják vissza a lakbéremelést és töröljék el az igazságtalan garázsadót. Mint mondják, fejlesztésekre lenne inkább szükség és sokkal szélesebb körben kellene támogatni a zuglóiakat.