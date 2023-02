Fővárosi káosz: két kerületnél is kicsapta a biztosítékot Karácsony parkolási rendeletmódosítása

Két ellenzéki vezetésű kerület lázadt fel a fővárosi parkolási rendelet tavaly szeptemberi módosítása ellen. A Fővárosi Közgyűlés 2022. szeptember 5-én vezette be azt a koncepciót, hogy a közösségi autóbérlő rendszer, más néven carsharing keretében üzemeltetett autók gépjárművenként mindössze havi 18 ezer forintos átalánydíj megfizetése ellenében parkolhatnak a fővárosban. Ez az összeg ráadásul a Fővárosi Önkormányzathoz folyik be, innen osztják majd szét a kerületek között, ráadásul nem a valós várakozási adatok alapján, hanem a kerületi férőhelyek arányában. A főváros egy rendszámlistát küldött a kerületeknek azokról az autókról, amik megfelelnek a feltételeknek és vonatkozik rájuk a havi 18 ezer forintos átalánydíj, tehát kiesnek a normál parkolási menetből.

Káosz a fővárosi parkolási rendelet körül Fotó: Nagy Zoltán

Két kerület sem írta alá a fővárossal a szerződést

A carsharing cégekkel a Fővárosi Önkormányzat kötött szerződést az átalánydíjról, mivel azonban a kerületeknek van parkolási üzemeltetési joga, a Fővárosi Önkormányzatnak külön kellett szerződést kötnie a módosításról a kerületekkel. A II. kerület és Zugló azonban a mai napig nem írta alá a szerződést, így ebben a két kerületben „törvényen kívüli állapot” állt elő. Zuglóban ráadásul a fővárosi rendelet módosítása óta (mivel a saját parkolási rendeletüket nem módosították azzal összhangban) mintegy 4000 parkolási bírságot küldtek ki olyan carsharing rendszerben üzemeltetett autónak, amikre a főváros által megszabott havi 18 ezer forintos átalánydíj vonatkozna. „Nem vagyunk többségben” – fogalmazott Zugló polgármestere, Horváth Csaba azzal kapcsolatban, hogy mindössze két kerület tiltakozik a főváros önkényes döntése ellen.

A pálmafáiról elhíresült Horváth Csaba is megszavazta a rendeletet Fotó: Marton Monus

A dolog pikantériája, hogy Horváth a Fővárosi Közgyűlés tagja, és ő maga is megszavazta tavaly szeptemberben a fővárosi parkolási rendelet módosítását – majd nem módosította a fővárosi rendeletnek megfelelően a zuglói parkolási rendeletet.

Zugló egyelőre nem ír alá

„Igen, októberben módosítani kellett volna, és behozni képviselő- testületi ülésre a saját parkolási rendeletünk módosítását, de nem volt konszenzus a témában” – mondta Horváth Csaba a január 26-i zuglói képviselő-testületi ülésen, miután a kerület LMP-s politikusa, Vida Attila előterjesztést nyújtott be a témával kapcsolatban.

Vida Attila megint érzékeny pontra tapintott előterjesztésében Fotó: Marton Monus

A fővárosi rendeletet a zuglói parkolási társaság, a Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. és több képviselő is ellenzi, a rendeletet megszavazó Horváth Csaba pedig ímmel-ámmal, de belement abba, hogy a szerződés aláírása helyett még tárgyalásokat folytassanak a fővárossal a kérdésben. „(A rendelet megszavazásakor) bennem nem merült fel aggály ezzel kapcsolatban, de nem vagyok ellenére, hogy javítsuk ezt a rendeletet” – mondta a polgármester, aki szerint nulla százalék az esélye annak, hogy a zuglói parkolási cég behajtsa azokat a bírságokat, amiket kiküldtek ezeknek a carsharing keretében üzemeltetett autóknak.

Mi a bajuk a kerületeknek?

Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon mi gond lehet a főváros parkolási rendeletével, ha mindössze két kerület nem írta alá. „Mindenféleképpen problematikus az a rendszer, hogy a főváros – mivel ő kezeli a pénzt – üzemelteti a parkolási rendszert, miközben a fővárosnak üzemeltetési joga nincs, csak a kerületeknek” – fogalmazta meg a fő aggályát Vida Attila képviselő. Zugló azt is sérelmezi, hogy bár kérték a fővárost, hogy az autók rendszáma mellé más adatokat is küldjenek az autókról, hogy elkerülhessék a visszaéléseket, ezt az adatszolgáltatási kérdést azóta sem válaszolta meg a főváros. „A fővárosi parkolási rendeletben meghatározott, a kerületeket megillető jelentéktelen összegű bevétel férőhely arányában kerül szétosztásra, mely igazságtalan azokkal a kerületekkel szemben, ahol sok időt tölt a gépjármű, és jogosulatlan bevétel azoknál, ahol semmit, vagy nem számottevő időt” – mutat rá a zuglói előterjesztés arra, hogy mi a gond azzal, hogy nem a valós parkolás alapján történik az elszámolás. Zuglóban azt sem tudják egyelőre, hogy milyen jogcímen fogadja be a kerületi önkormányzat az elosztott bevételt. „A módosítás pénzügyi és számviteli értelemben szabályozatlan, tisztázatlan ebben a ZKNP (zuglói parkolási társaság) szerepe, nincs meghatározva, hogy kinek és milyen dokumentumokat kell kiállítania, rendelkezésre bocsátani, és az ellenőrzés körülményei, feltételei sincsenek szabályozva. Belső és külső ellenőrzés (akár NAV) olyan problémákat tárhat fel, amelynek következményeivel számolnunk kell” – áll az előterjesztésben.