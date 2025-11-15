„Bénító fájdalmakkal feküdtem kórházban – és meg voltam győződve arról, hogy az orvosok tévedtek”

A 33 éves manchesteri Paige Hughes évekig élt kínzó fájdalmakkal, kimerültséggel és szúró érzésekkel, amelyeket az orvosok rendre erős menstruációs görcsöknek minősítettek. A tünetei azonban fokozatosan elviselhetetlenné váltak, és végül a vakbele megrepedt, ami szepszist idézett elő. Állapota annyira leromlott, hogy az orvosok rák gyanúját is felvetették. A vizsgálatok később kimutatták: Paige negyedik stádiumú endometriózisban szenved, amely a szervezet más területein is a méhnyálkahártyához hasonló szövetburjánzást okoz, erős fájdalmakat és gyulladást idézve elő – írja a Mirror.

Menstruációs görcsöknek hitték az orvosok a szúró fájdalmakat. Fotó: Pexels

Úgy érzem, mintha valaki kiszívta volna belőlem az életet

– mondta a nő, aki szerint már fél óra alatt is teljesen kimerülhet. Továbbra is lüktető, szúró fájdalmak, bélpanaszok, fejfájás és „agyköd” gyötri, és hosszú időbe telt elfogadnia, hogy krónikus betegséggel kell együtt élnie. A fájdalmak miatt munkája, társas élete és a szexuális élete is súlyosan sérült: ha fellángoltak a tünetei, mindent félre kellett tennie. Mint mondta: „Egy fellángolás hirtelen letarol, és mindent tönkre tud tenni.”

2018 novemberében, 27 évesen került olyan helyzetbe, hogy a kórházi vizsgálatok során véletlenszerűen észrevettek valami gyanúsat a szervezetében, és ekkor kezdődött a pontos diagnózis felé vezető út. A kezelési lehetőségek között a műtét és a hormonterápia is felmerült, ő azonban a természetes és holisztikus megközelítést választotta: ciklus alapú mozgást, célzott táplálkozást, reflexológiát, meditációt és idegrendszeri szabályozást. Néhány héten belül érezhető javulás következett be, energiaszintje nőtt, a fellángolások ritkultak, és a kontrollvizsgálatok is kimutatható javulást mutattak.

A természetes és holisztikus megközelítés az út előre

– fogalmazott, hozzátéve, hogy testének jelzéseire figyelve találta meg a számára működő módszert. Úgy látja, hogy a tudatos táplálkozás, a reflexológia, a szomatikus gyakorlatok, a vitaminok, a megfelelő alvás, a naplóírás, a meditáció, a tanulás, a terápia és a testmozgás együtt hozták meg azt az állapotot, amikor először érezte magát valóban egészségesnek. Ekkor szembesült azzal is, mennyire rosszul érezte magát korábban. A változás annyira jelentős volt, hogy 2024 végén felmondott a civil szektorban, és menstruációs egészséggel foglalkozó coachként, valamint személyi edzőként kezdett dolgozni.