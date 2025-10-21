3 biztos trükk, hogy tárcsázzon, és ne csak írogasson

Manapság egy olyan társadalomban élünk, ahol a többségből egyszerűen szorongást vált ki, ha valaki felhívja őt telefonon. Aztán jönnek a különböző kifogások, hogy nem voltam telefonközelben, vagy le voltam némítva. Szeretnénk felvenni a telefont, de csak nézzük és várjuk, hogy kicsörögjön. Ez történik, ha mindenhonnan a digitális világ néz vissza ránk – mindig kapcsolódunk, de közben az emberi kapcsolatainkban mégsem sikerül. De milyen trükk segíthet abban, hogy párunkat rásegítsük a telefonos kommunikációra?

3 pszichológiai trükk, amely hívásra késztet Illusztráció: Pexels

Vajon képesek vagyunk megváltoztatni ezt a trendet? Hogyan tudunk rávenni egy férfit, hogy inkább telefonon beszéljen velünk, mint írásban? Sujeiry Gonzalez, párkapcsolati coach készségesen válaszol.

Íme 3 pszichológiai trükk, amely hívásra készteti a férfiakat:

Egyáltalán ne is írj neki

„Ha rád ír egyszerűen csak csörgesd meg. Mindig. Ha nem veszi fel, és olyasmit ír, hogy »Most elfoglalt vagyok. Nem tudok beszélni«, akkor se válaszolj írásban. Ha nem tudsz parancsolni az ujjaidnak, és muszáj neki írásban válaszolnod, akkor is csak arra kérd, hogy hívjon fel, amint végzett. Majd ha ezután is csak írogatni próbál, tényleg ne válaszolj! Fel fog hívni, ha kicsit is érdekli, hogy beszéljen veled” – mondja Sujeiry Gonzalez.

Ronnie Ann Ryan, párkapcsolati coach leszögezi, hogy a kommunikáció sokkal kevésbé intim, ha nem halljuk a másik fél hangját, hanglejtését, és az apróságokat, amelyek a verbális kommunikációval járnak. Ezek teljesen hiányoznak, amikor csak írásban kommunikálunk valakivel.

2. Mondd meg neki, hogy utálsz írni

„Az őszinteség a legjobb. Miért ne mondhatnád meg neki, hogy nem szeretnél írogatni? Egyszer kifejeztem a vágyamat egy férfinak azzal kapcsolatban, hogy szeretnék vele telefonon beszélgetni, és beleegyezett. Egy másik férfi azonban továbbra is csak írogatott. Nem volt nagy jövője ezután a kapcsolatunknak, mert nem írtam vissza neki” – számolt be tapasztalatairól Sujeiry Gonzalez.

Natasha Silver, randi coach is a hagyományos kommunikációt javasolja, már a kapcsolat kezdeti fázisában is. „Segít a kapcsolatot őszinte mederben folytatni, játszmák nélkül”. Azzal, hogy egyenesek vagyunk a kommunikációs preferenciákat illetően, olyan férfiakat engedünk az életünkbe, akik tisztelnek és képesek erőfeszítést tenni a jelentőségteljes kapcsolódás irányába.