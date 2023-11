Újabb áremelés Budapesten: Karácsonyék bővítik a fizetős parkolási zóna területét, és drágítják a parkolást

Három baloldali vezetésű kerületben és egy hegyvidéki ingatlannál is drágul a parkolás, ha ma a Fővárosi Közgyűlés megszavazza. A javaslatot a főpolgármester nyújtotta be, a kerületi önkormányzatok kérték a változtatást.

Zugló többször is bővítette a fizetős zónáit az elmúlt időszakban Fotó: Metropol

Mutatjuk: Itt és ennyit kell fizetniük az autósoknak

A parkolási botrányról elhíresült Zuglóban is bővítik a zónákat, a Csömöri út – Rákospatak u. – Vezér u. – Egressy út – Lőcsei út – Szugló u. – Fűrész u. – Bosnyák u. – Lőcsei út – Csömöri út által határolt területtel, valamint az Örs vezér tér 11–20. mögötti területet bevonják a várakozási övezetbe, itt 300 forint/óra lesz a korábban ingyenes parkolás. Újabb területet vonnak be a fizetési zónában Ferencvárosban is, a Vágóhíd utca – Üllői út – Könyves Kálmán Körút – Soroksári út által határolt terület "C" várakozási zóna lesz, azaz szintén 300 forint/óra díjat kell fizetniük az autósoknak.

Újbudán, az Őrmezői térség „D” várakozási övezetből, a 100 forinttal drágább „C” övezetbe kerül át. Ennek oka a várakozási idő 3 órában történő maximalizálása. Emellett, a Hegyalja út – Budaörsi út – Zólyom köz – Zólyomi út – Radvány utca – Breznó köz által határolt terület –beleértve a határoló utakat–, továbbá a Nedecvár utca, Breznó köz és a Muskotály utca teljes hossza is fizetős lesz, itt 300 forintot fizetnek majd óránként az autósok a várakozásért.

A XII. kerületben egy, az Istenhegyi út – Németvölgyi út találkozásánál lévő ingatlan átsorolása is megtörténik, itt 450-ről 600 forintra emelik a díjat.

Újbuda: földút szintű parkolósáv a burkolaton, de még itt is 300 forintot kérnek a várakozásért – Fotó: Metropol

A fővárosi javaslat szerint az övezetek bővítését "telítettségi vizsgálat" támasztja alá, a zónák közti átsorolásokat pedig a parkolásüzemeltetési tapasztalatok indokolják.

A Karácsony Gergely-féle, 2023 januárja óta életben lévő új parkolási rendeletet sorra módosítják a kerületek kérésére. A fővárosi parkolási zónák bővítése gyakran logikátlan, hiszen míg a főváros és a baloldali kerületek ki akarják szorítani az autókat, közben fizetőssé tettek olyan helyeket is, ahol az ingázók le tudnák ingyen tenni a járműveiket.

Zugló idén már bővítette a fizetős zónáit, de a baloldali vezetésű Újbuda sem "tétlenkedett", ha díjemelésről volt szó. A XI. kerületben a közelmúltban olyan utcát találtunk, amelyet nemcsak hogy felver a parlagfű, de földút szintű a régen feltöredezett beton is. A DK-s vezetésű önkormányzat nem újította fel, csak fizetőssé tette, 300 forintot kérnek óránként az elhanyagolt burkolatú Thallóczy utcában való várakozásért. A környékbeliek kiakadtak, szerintük „olyan moziban nem illik jegyet szedni, ahol valós filmvetítés nincs”.

Parkolóhelyet vadászni idegőrlő feladat Fotó: Metropol

A zónák bővítése és a parkolási díj csak egyszerű sarcolás?

Bár már január óta él az új parkolás rend Budapesten, sokak szerint nem a parkolási díjak emelése és a fizetős zónák bővítése jelentené a város parkolási problémáinak felszámolását. Az csak az önkormányzatok számára jelent bevételt. A valódi megoldást új parkolóházak kialakítása oldaná meg. Külföldi mintára a város körül kellene nagy, ingyenes parkolókat kijelölni vagy kombinálni a parkolási díjat a tömegközlekedésre jogosító bérlettel. Sokan úgy vélik, hogy a parkolási zóna kiterjesztése csupán az autósok újabb lehúzása. Józsefvárosban például megszüntették a lakókat illető ingyenes várakozási jogot, évente több tízezret kell fizetniük, miközben sorra szüntetik meg a várakozási helyeket, "járdaszabadítás" néven. Teszik ezt úgy, hogy közben nem kínálnak alternatívát, például parkolóházak építésével, bérlésével...