„A magyaroknak itt a helye” - Tóth Gabi is jelen van a budapesti Békemeneten

Évek óta nagy sikere van a kormány által szervezett Békemeneteknek. Minden év márciusában és októberében rendezik meg ez az eseményt a nemzeti ünnepnapjainkon, ahova az ország minden részéről érkeznek emberek. Tóth Gabi szerelmével, Papp Máté Bencével személyesen vesz részt az eseményen, majd később együtt hallgatják meg Orbán Viktor beszédét.

A szívünk hozott ide minket. A hazánk iránt érzett szeretett, és hogy szeretnénk békességben élni. Voltunk októberben is, és egyszerűen nagyon szeretjük a Békemeneteket

— mondta a Borsnak az énekesnő, akinek párja is megosztott pár gondolatot.

„Illetve azért is jöttünk ki, hogy kiálljunk egy olyan politikai erő mellett, amelyik képviseli ezeket az értékrendeket és képes minket megvédeni” - fűzte hozzá Papp Máté Bence.

Az utóbbi időszak történései is arról árulkodnak, hogy nem a béke lett a legfontosabb a világpolitikában, hanem sokkal inkább a háború. Az iráni háború kitörése, illetve Zelenszkij, ukrán elnök fenyegetése is azt mutatja, hogy kezd rossz irányba fordulni a világ, amit a magyar kormány szeretne kicsit helyre tenni. „Mi nem szeretnénk olyan emberekkel foglalkozni, akik a hazájuk ellen küzdenek. Ennek már rég nem pártpolitikai kérdésnek kellene lennie, hanem a magyar szív kérdésének. Úgy gondolom, hogy a magyaroknak itt a helye a Békemeneten” - jelentette ki Tóth Gabi.

Sokan elbagatellizálják a háború kérdését, mert az nem itt van. Az emberek viszont nem értik azt, hogy a nemzeti oldalon a magyar miniszterelnök a magyarokért harcol, ezzel tartja távol a háborút, hogy ne is történjen meg. Ha itt, ne adj Isten, más döntés születne áprilisban, akkor nagyon nagy bajban leszünk, most azokért is menetelünk, akik ezt még nem látják

— emelte ki az énekesnő.

A mai Békemenet Orbán Viktor korábbi elmondása szerint az eddigi legnagyobb és legfontosabb lesz. Ez mind azért alakulhat ki, mivel a mostani világpolitikai helyzet is azt váltja ki sokakból, hogy minél többen álljanak ki a béke mellett - írja a Bors.