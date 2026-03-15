„Egy csepp vagyok a magyar tengerben, de erre büszke vagyok!” - Székelyföldről is rengeteg magyar család érkezett a Békemenetre

Székelyföldről is rengeteg magyar érkezett március 15-én Budapestre, hogy kiálljanak a béke és a szuverenitás mellett. Ők is meghallották Orbán Viktor hívó szavát, ezért is csatlakoztak a Békemenethez. Elképesztő tömeg gyülekezik a Császár-Komjádi Béla Sportuszodánál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 10:40
Napsütötte reggelre ébredt Magyarország, és nemcsak azért, mert itt a tavasz, hanem mert március 15-e van, az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe, ami mára túlmutat a történelmi múlton, és a magyar szabadságot és szuverenitást fejezi ki. Ma pedig ez fontosabb, mint valaha, hiszen háborús időket élünk, amikor egyértelműen ki kell állnunk a béke mellett. Különösen akkor, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnököt az ukrán elnök halálosan megfenyegeti, és nem csak őt, hanem az egész családját. Éppen ezért minden eddiginél nagyobb Békemenet van kilátásban, a Császár-Komjádi Béla Sportuszodánál elképesztő tömeg gyülekezik. A Ripost Székelyföldről érkezett magyarokat kérdezett, hogy miért tartják fontosnak a kiállást a béke mellett.

Márkon Péter István meghallotta a magyar miniszterelnök hívását / 2026.03.15 _Békemenet / Fotó: Tumbász Hédi / 

Békemenet: rengetegen érkeztek Székelyföldről

A legkülönbözőbb korosztályból érkeztek Székelyföldről magyarok, akik meghallották Orbán Viktor hívó szavát. 

Azért vagyunk itt, mert magyarok vagyunk, a magyar miniszterelnök üzent nekünk is, a határon túliaknak, hogy minden magyarra szükség van, és akkor itt vagyok. Igaz, hogy egy csepp vagyok a magyar tengerben, de erre büszke vagyok

- nyilatkozta Márkon Péter István a Ripostnak. Péter nyugdíjas korú úr, de találkoztunk egészen fiatalokkal is, aki nagyon lelkesen állnak ki Orbán Viktor mellett, például Kincses Gyöngy Erzsébettel és párjával, akik Székelyszenterzsébetről érkeztek.

Kincses Gyöngy Erzsébet és párja Székelyszenterzsébetről / 2026.03.15 _Békemenet / Fotó: Tumbász Hédi / 

Mivel ma és a mai világban az egyik legfontosabb a béke, úgy gondolom, hogy ezért kötelességünk kiállni, és támogatni Orbán Viktort és Fidesz közösségét. És a jó hangulatért és azért a szeretetért, ami itt fogad minket

- nyilatkozta Kincses Gyöngy Erzsébet a Ripostnak arról, hogy miért fontos számára a Békemeneten való részvétel.

Egységben az erő, békepártiságomat szeretném kifejezni az itt létemmel, és támogatni szeretném a magyar kormányt, támogatni, amiben csak lehet

- a lelkesítő szavakat már Bence Attila mondta, aki Székelyudvarhelyről érkezett

Bence Attila azt is kifejtette, hogy mit szól ahhoz, hogy 

az ukránok megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt és az egész családját.

Mélyen elítélem. Elítélem az erőszakot és annak minden formáját.

Bence Attila a székely zászlót is elhozta a Békemenetre / Fotó: Tumbász Hédi / 2026.03.15 _Békemenet
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
