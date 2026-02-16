Súlyos vádak: ittasan alázta meg a királyt Kamilla királyné?

Károly király betegsége látszólag annyira megrendítette Kamilla királynét, hogy teljesen kifordult önmagából, már ha hinni lehet a szóbeszédnek. Azt állítják, a királyné keményen iszik és férjét megalázó módon a szobájába utasítgatja, ha csak teheti.

Kamilla királyné inni kezdett? / Fotó: CHRIS JACKSON / AFP

Kamilla királyné irányítja a palotát?

A bennfentesek arról suttognak, hogy a brit uralkodó felesége átvette az irányítást a palotában. Kamilla királyné a pletykák szerint iszik, mint a gödény, ráadásul férje betegségét is a saját javára használja fel.

A 78 éves királyné a pletykák szerint erőteljes kontroll alatt tartja az uralkodót, legalábbis próbálja őt is és a palota működését is irányítani.

Gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy a király a szobájában maradjon, és őrjöng, ha férje nem engedelmeskedik neki

- idézi a Life.hu az egyik forrást.

Emellett állítólag, ha a királyné iszik, erőszakossá és zsarnokivá válik, így aki csak teheti messzire elkerüli őt. Úgy tudni, Károly hitvese nem nézi jó szemmel, hogy az uralkodó igyekszik nyitni Harry herceg és Meghan Markle felé és minden erejével a szétválasztásukon munkálkodik.