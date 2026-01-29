Szandi nem köntörfalazott: erre számíthatnak tőle A Dal versenyzői
Heteken belül elstartol A Dal, a négy zsűritag pedig egyre izgatottabban várja, hogy élőben hallja az előadókat. Szandi immár harmadik alkalommal ül a zsűri székébe, ezúttal pedig azt is eláruta, mit tart fontosnak a feladata kapcsán.
Hazánk egyik legsikeresebb és legfiatalabb platinalemezes énekesnője már nem először foglal helyet A Dal zsűritagjai között. Szandi mellett az idei évadban még Molnár Tamás, azaz Trap Kapitány, Bebe és Ferenczi György fogják eldönteni, melyik produkciót illeti meg a legkiválóbb dal címe.
Szandi őszinte zsűri akar lenni
Szandi most a Család-Barát műsorában árulta el, milyen zsűritag szeretne lenni.
Fontosnak tartom az őszinteséget, hogy őszintén elmondjam, amit gondolok. Nem szeretnék senkit sem megbántani, én minden versenyzőnek tiszta szívemből szurkolok. Úgy gondolom, a zsűrizésben épp olyan fontos az építő kritika, mint a gyermeknevelésben. Amiről én úgy gondolom, hogy esetlegesen változtatni kell és azáltal az előadó jobb lehet. Emellett viszont a dicséret is fontos, amit jónak érzek, azt lássák is rajtam
– mondta az énekesnő.
A kétszeres eMeRTon-díjas és Magyar Köztársasági Elnöki Ezüstéremmel kitüntetett énekesnő számára hatalmas megtiszteltetés a zsűribe helyet foglalni. „Nagyon megtisztelő számomra ez a felkérés és örömmel mondtam igent, hiszen ez egy óriási zenei kirándulás.”
Elképesztő a kémia
A Csináljuk a fesztivált! sztárja Instagram-oldalán is megosztotta a gondolatait a műsorról. Elmondása szerint ez az egyik legnagyobb szerelemprojekt, amelyben részt vesz.
Már alig várom A Dal első adását! Rajongásig szeretem ezt a műsort, hiszen minden pillanata az élő zenélésről, az új dalokról és azok átalakulásáról szól, ami nagyon nagy izgalmat jelent nemcsak a zeneértő, hanem a zeneszerető ember számára is
– írta az énekeső.
Magyarország egyetlen dalversenye idén egy megújult zsűrivel tér vissza a képernyőre, amelyről most a Sztárban Sztár All Stars versenyzője is elmondta a véleményét.
„Mielőtt először találkoztunk négyen, akkor izgultam, hogy vajon milyen lesz a kémia, hogyan fogom bírni megint egyedüli nőként, három pasival” – kezdte humorosan Szandi, majd így folytatta:
Nagyon jól kijövünk egymással. A promóciós felvételek során annyira összeszoktunk, hogy már poénkodtunk is, hogy mire elkezdődik a műsor, már meg is unjuk egymást. Persze ez csak vicc
– mondta nevetve Szandi.
