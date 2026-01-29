RETRO RÁDIÓ

Szandi nem köntörfalazott: erre számíthatnak tőle A Dal versenyzői

Heteken belül elstartol A Dal, a négy zsűritag pedig egyre izgatottabban várja, hogy élőben hallja az előadókat. Szandi immár harmadik alkalommal ül a zsűri székébe, ezúttal pedig azt is eláruta, mit tart fontosnak a feladata kapcsán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 11:30
a dal zsűritagok zsűri Szandi

Hazánk egyik legsikeresebb és legfiatalabb platinalemezes énekesnője már nem először foglal helyet A Dal zsűritagjai között. Szandi mellett az idei évadban még Molnár Tamás, azaz Trap Kapitány, Bebe és Ferenczi György fogják eldönteni, melyik produkciót illeti meg a legkiválóbb dal címe.

Szandi izgatottan várja visszatérést A Dal műsorába.
Szandi idén harmadik alkalommal foglal helyet A Dal zsűripultjában (Fotó: MW Arhív)

Szandi őszinte zsűri akar lenni

Szandi most a Család-Barát műsorában árulta el, milyen zsűritag szeretne lenni.

Fontosnak tartom az őszinteséget, hogy őszintén elmondjam, amit gondolok. Nem szeretnék senkit sem megbántani, én minden versenyzőnek tiszta szívemből szurkolok. Úgy gondolom, a zsűrizésben épp olyan fontos az építő kritika, mint a gyermeknevelésben. Amiről én úgy gondolom, hogy esetlegesen változtatni kell és azáltal az előadó jobb lehet. Emellett viszont a dicséret is fontos, amit jónak érzek, azt lássák is rajtam

– mondta az énekesnő.

A kétszeres eMeRTon-díjas és Magyar Köztársasági Elnöki Ezüstéremmel kitüntetett énekesnő számára hatalmas megtiszteltetés a zsűribe helyet foglalni. „Nagyon megtisztelő számomra ez a felkérés és örömmel mondtam igent, hiszen ez egy óriási zenei kirándulás.”

jól összeszokott zsűrivel idul A Dal
Hatalmas kémia van A Dal zsűritagjai között (Fotó: MW Archív)

Elképesztő a kémia

A Csináljuk a fesztivált! sztárja Instagram-oldalán is megosztotta a gondolatait a műsorról. Elmondása szerint ez az egyik legnagyobb szerelemprojekt, amelyben részt vesz.

Már alig várom A Dal első adását! Rajongásig szeretem ezt a műsort, hiszen minden pillanata az élő zenélésről, az új dalokról és azok átalakulásáról szól, ami nagyon nagy izgalmat jelent nemcsak a zeneértő, hanem a zeneszerető ember számára is

– írta az énekeső.

Magyarország egyetlen dalversenye idén egy megújult zsűrivel tér vissza a képernyőre, amelyről most a Sztárban Sztár All Stars versenyzője is elmondta a véleményét.

„Mielőtt először találkoztunk négyen, akkor izgultam, hogy vajon milyen lesz a kémia, hogyan fogom bírni megint egyedüli nőként, három pasival” – kezdte humorosan Szandi, majd így folytatta:

Nagyon jól kijövünk egymással. A promóciós felvételek során annyira összeszoktunk, hogy már poénkodtunk is, hogy mire elkezdődik a műsor, már meg is unjuk egymást. Persze ez csak vicc

– mondta nevetve Szandi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu