Új ítész A Dal zsűrijében

A Dal 15. évadának harmincas mezőnye megújult zsűri előtt mutatkozik be. Az ítészek a Csináljuk a fesztivált! két elődöntőjének hétvégéjén mutatkoznak be. Két zsűritagot már megismerhettek a Duna nézői. Ferenczi György, a prozódia őre már gyakorlott ítész. Magyarország Érdemes Művésze, a Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Petőfi Zenei Díjas, Máté Péter-díjas, kétszeres Artisjus-díjas és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, az 1ső Pesti Rackák frontembere hatodik évada foglal helyet a zsűriszékben.

Megújult zsűrivel várja nézőit A Dal 2026. Fotó: MTVA/Madaras-Czinszky Andrea

Új tagként érkezik az ítészek körébe Bebe. Az énekes több mint két évtizede a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja, közismert funky- és rockdalok szerzője, zenei producere. A 90-es évek végén a Picasso Branch tagja volt, majd a 2000-es évek elejétől a Back II Black együttes frontembere lett. A Melody Maker énekesét a Csináljuk a fesztivált! ötödik évadának fellépőjeként is láthatta a közönség.

Az ország egyetlen könnyűzenei, televíziós dalversenye idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a hiteles élő megszólalásra, illetve színpadi jelenlétre. A kiválasztott produkciók automatikusan elődöntős helyet kapnak, így a versenyzőknek a dalok áthangszerelt változatával is bizonyítaniuk kell. Bebe dalszerző-előadóként pontosan tudja, mit jelent élőben működő produkciót létrehozni. „Azt keresem a zenében, ami mindenféle mankó vagy külső segítség nélkül is képes hatni a lélekre” – vallja az énekes, aki szerint attól tud kitűnni egy dal, ha nemcsak érzelmileg érinti meg, hanem az egyediségével is – legyen az egy merész ritmusváltás vagy egy pengeéles gondolat.

A műsor újdonságaként a zsűri az aranygombbal közvetlenül is alakíthatja a mezőnyt. Hétvégén megtudhatják, kik csatlakoznak Ferenczi György és Bebe mellé, hogy a legújabb magyar könnyűzenei szerzeményeket értékeljék és a nézőkkel együtt kiválasszák a győztest.

A Dal 2026 – hamarosan a Dunán.