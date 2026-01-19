Csézy életeket változtatott meg a vallomása után - erre ő sem számított
Hosszú, nehéz út vezetett addig a pillanatig, amelyről ma már mosolyogva tud beszélni. Csézy nemcsak az anyaság örömét élhette meg, hanem történetével másoknak is kapaszkodót adott
Rengeteg nő él ma is bizonytalanságban, kérdésekkel és kimondatlan félelmekkel. Vannak élethelyzetek, amikor az ember hiába keres válaszokat, az igazi segítség nem tankönyvekből vagy hivatalos útmutatókból érkezik, hanem azoktól, akik már végigmentek ugyanazon az úton. Csézy az elmúlt években pontosan ezt élte meg, és amikor megszólalt, nemcsak magáról beszélt, hanem sok ezer sorstársról is.
Csézy ezer embernek segített
Csézy őszintén mesélt arról, hogy számára mi jelentette az igazi fordulópontot, és miért volt fontos, hogy másokkal is megossza a történetét.
Igazából nem is az orvosok tudnak ilyenkor igazán segíteni, hanem azok, akik már megjárták a poklok poklát. Ők azok, akik pontosan tudják, min megy keresztül az ember. Nekem is így ajánlottak egy külföldi klinikát, ahol végül valódi segítséget kaptunk
– mesélte az énekesnő.
A Palikék világa című műsorban való szereplése után Csézy számára váratlan fordulat következett, ugyanis vagy ezer levél érkezett hozzá.
Miután tavaly szerepeltem a műsorban, közel ezer levelet válaszoltam meg. Elképesztő volt látni, mennyi ember küzd hasonló nehézségekkel. Leírtam nekik a saját utamat, azt is, hogy végül hova fordultam segítségért. Akinek komolyabb traumája volt, annak megadtam a telefonszámomat, és személyesen beszéltem velük
– vallotta.
Segítségből új életek születtek
Az énekesnő szerint a nyíltság ereje messzebbre hatott, mint azt valaha gondolta volna.
Beszéltem azzal az intézettel is, ahol mi segítséget kaptunk. Elmondták, hogy elképesztően sokan keresték meg őket a műsor után, és rengeteg baba van úton azóta. Ha csak egyetlen gyermek megszületik azért, mert valaki meghallotta a történetünket, akkor már megérte megszólalni
– mondta Csézy. Úgy érzi, egy ismert ember felelőssége túlmutat a sikereken.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a jó dolgokról beszéljünk. Ha valaki őszintén elmondja a nehézségeit, és ezzel mások nehézségeit kicsit lerövidíti, az hatalmas ajándék” – tette hozzá az énekesnő.
Arra a kérdésre, miért válaszolt ennyi üzenetre, nagyon érzelmesen felelt.
Minden levél nagyon megérintett. Amikor valaki leírja az életét, a fájdalmát, azt érzed, hogy segíteni akarsz. Azt éreztem, hogy ha abból a hosszú időszakból, amit én végigcsináltam, akár csak egy keveset is le tudok venni mások válláról, akkor már volt értelme megszólalnom
– mondta Csézy.
Anyaként új értelmet nyert minden
Azóta Csézy élete gyökeresen megváltozott, ugyanis a lombikprogram sikerrel járt és megszületett a kislánya, aki hamarosan egyéves lesz.
Annyiszor elképzeltem, milyen lesz majd ő. Most itt ül, a kis göndör fürtjeivel, és rám mosolyog. Minden nap rácsodálkozom. Olyan érzés, mintha mindig is velünk lett volna
– mesélte meghatódva.
Egy különleges emléket is megosztott, amikor a kislánya még egy világsztárt is elvarázsolt.
„Volt egy pillanat, amikor hármasban vacsoráztunk egy étteremben, és az asztal mellett elsétált Placido Domingo. Rámosolygott a kislányom, és teljesen elvarázsolta a világhírű operaénekest. Én meg csak álltam ott, teljesen lefagyva” – mondta nevetve.
Csézy szerint a kislánya mosolya mindent felülír és mindenre gyógyír.
„Olyan, mintha a mosolyával az összes harcunkat és küzdelmünket szeretné kárpótolni. Mindig mosolyog, mindenkire” – zárta gondolatait az énekesnő.
