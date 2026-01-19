Csézy életeket változtatott meg a vallomása után - erre ő sem számított

Rengeteg nő él ma is bizonytalanságban, kérdésekkel és kimondatlan félelmekkel. Vannak élethelyzetek, amikor az ember hiába keres válaszokat, az igazi segítség nem tankönyvekből vagy hivatalos útmutatókból érkezik, hanem azoktól, akik már végigmentek ugyanazon az úton. Csézy az elmúlt években pontosan ezt élte meg, és amikor megszólalt, nemcsak magáról beszélt, hanem sok ezer sorstársról is.

Csézy és férje, Szabó László rengeteget küzdöttek, hogy gyermekük szülessen, de a kislányuk minden gondjukat feledtette (Fotó: Facebook)

Csézy ezer embernek segített

Csézy őszintén mesélt arról, hogy számára mi jelentette az igazi fordulópontot, és miért volt fontos, hogy másokkal is megossza a történetét.

Igazából nem is az orvosok tudnak ilyenkor igazán segíteni, hanem azok, akik már megjárták a poklok poklát. Ők azok, akik pontosan tudják, min megy keresztül az ember. Nekem is így ajánlottak egy külföldi klinikát, ahol végül valódi segítséget kaptunk

– mesélte az énekesnő.

Csézy a fájdalmai után most ő maga segít másoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő volt korábban (Fotó: Bors)

A Palikék világa című műsorban való szereplése után Csézy számára váratlan fordulat következett, ugyanis vagy ezer levél érkezett hozzá.

Miután tavaly szerepeltem a műsorban, közel ezer levelet válaszoltam meg. Elképesztő volt látni, mennyi ember küzd hasonló nehézségekkel. Leírtam nekik a saját utamat, azt is, hogy végül hova fordultam segítségért. Akinek komolyabb traumája volt, annak megadtam a telefonszámomat, és személyesen beszéltem velük

– vallotta.

Segítségből új életek születtek

Az énekesnő szerint a nyíltság ereje messzebbre hatott, mint azt valaha gondolta volna.

Beszéltem azzal az intézettel is, ahol mi segítséget kaptunk. Elmondták, hogy elképesztően sokan keresték meg őket a műsor után, és rengeteg baba van úton azóta. Ha csak egyetlen gyermek megszületik azért, mert valaki meghallotta a történetünket, akkor már megérte megszólalni

– mondta Csézy. Úgy érzi, egy ismert ember felelőssége túlmutat a sikereken.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a jó dolgokról beszéljünk. Ha valaki őszintén elmondja a nehézségeit, és ezzel mások nehézségeit kicsit lerövidíti, az hatalmas ajándék” – tette hozzá az énekesnő.

Csézy férje, Szabó László rákkutató, aki 63 évesen lett apuka, és a kislányuk a legnagyobb boldogságot jelenti mindkettejüknek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Arra a kérdésre, miért válaszolt ennyi üzenetre, nagyon érzelmesen felelt.

Minden levél nagyon megérintett. Amikor valaki leírja az életét, a fájdalmát, azt érzed, hogy segíteni akarsz. Azt éreztem, hogy ha abból a hosszú időszakból, amit én végigcsináltam, akár csak egy keveset is le tudok venni mások válláról, akkor már volt értelme megszólalnom

– mondta Csézy.