Csézy élete legszebb ajándékát kapta idén karácsonyra

Idén januárban megszületett Csézy kislánya, és az énekesnő most először mesélt arról, mit jelent számára az anyaság, valamint milyen érzés együtt ünnepelni egy családként. A karácsony idén különösen meghitt számukra, hiszen ez az első, amikor teljes létszámban élvezhetik az ünnep varázsát.

Csézynek valószínűleg sosem volt még ilyen tökéletes karácsonya (Fotó: Facebook)

Csézy élete teljes lett

Csézi Erzsébet, vagyis ismertebb nevén Csézy és párja hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy megtörténhessen a csoda és kisbabájuk születhessen. Az énekesnő szerencsére ma már boldogan mesélhet arról, milyen élmény számára az anyaság, ugyanis januárban megszületett gyermekük.

Bárhogy is alakul, nekünk a legszebb ajándék a fa alatt megvan

– mondta boldogan az énekesnő a Tények Pluszban.

A kislány jelenléte teljesen új varázst adott az életüknek. „Annyira örülök, hogy ő van, és egészséges. Szépek a napjaink, és az életünk is” – lelkendezett. Az apró pillanatok, mint amikor a baba édesanyja arcát odahúzza és aranyos puszit ad, örök emlékek maradnak. „Az ember teljesen elérzékenyül. Az édesanyja sosem fogja elfelejteni ezt a momentumot” – mesélte az apuka.

Család az első

Csézy a karrierjéről sem feledkezett meg, de a kislány jelenléte mindennél fontosabb, és amennyi időt csak tud, a picivel tölt.

Csézy adventi koncerttel örvendezteti a közönségét, amire mindig nagy az érdeklődés (Fotó: Facebook)

Vannak néha olyan pillanatok, amikor kénytelen elszaladnia, de szerencsére arra az időre is van segítsége. „Van egy cuki barátnőm, aki egy órára néha elvállalja, amikor például elszaladok fodrászhoz, és Laci nem ér rá. De próbáljuk mindig ketten megoldani a férjemmel” – mondta.

Csézy párja száz évig is élne

A család férfi tagja, Szabó László, rákkutató. Számára a gyermek érkezése új perspektívát hozott az életükbe.

63 év úgy telt el, hogy ezzel az érzéssel semmilyen részem nem barátkozott. Néha olyan, mintha egy hirtelen időutazás lenne bennem, azt se tudom, hogy kerülte ide

– mesélte László.

Csézy férje Szabó László számára az apaság olyan érzéseket hozott elő, amikről nem is tudta, hogy léteznek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A mindennapokban apró változtatások is szükségesek, ugyanis az apuka még hosszú ideig szeretné ezt a boldogságot átélni. „Reggelente újrakezdtem jógázni, mert észrevettem, hogy az inakon, izmokon jól esik lazítani, mert a következő húsz-negyven évet jó lenne így tölteni” – vallotta Szabó László.