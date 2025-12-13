Csézy élete legszebb ajándékát kapta idén karácsonyra
Hosszú évek várakozása végre beteljesedett. Csézy legboldogabb karácsonyát tölti idén, ugyanis megtörtént a csoda, amire mindig is vártak a párjával.
Idén januárban megszületett Csézy kislánya, és az énekesnő most először mesélt arról, mit jelent számára az anyaság, valamint milyen érzés együtt ünnepelni egy családként. A karácsony idén különösen meghitt számukra, hiszen ez az első, amikor teljes létszámban élvezhetik az ünnep varázsát.
Csézy élete teljes lett
Csézi Erzsébet, vagyis ismertebb nevén Csézy és párja hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy megtörténhessen a csoda és kisbabájuk születhessen. Az énekesnő szerencsére ma már boldogan mesélhet arról, milyen élmény számára az anyaság, ugyanis januárban megszületett gyermekük.
Bárhogy is alakul, nekünk a legszebb ajándék a fa alatt megvan
– mondta boldogan az énekesnő a Tények Pluszban.
A kislány jelenléte teljesen új varázst adott az életüknek. „Annyira örülök, hogy ő van, és egészséges. Szépek a napjaink, és az életünk is” – lelkendezett. Az apró pillanatok, mint amikor a baba édesanyja arcát odahúzza és aranyos puszit ad, örök emlékek maradnak. „Az ember teljesen elérzékenyül. Az édesanyja sosem fogja elfelejteni ezt a momentumot” – mesélte az apuka.
Család az első
Csézy a karrierjéről sem feledkezett meg, de a kislány jelenléte mindennél fontosabb, és amennyi időt csak tud, a picivel tölt.
Vannak néha olyan pillanatok, amikor kénytelen elszaladnia, de szerencsére arra az időre is van segítsége. „Van egy cuki barátnőm, aki egy órára néha elvállalja, amikor például elszaladok fodrászhoz, és Laci nem ér rá. De próbáljuk mindig ketten megoldani a férjemmel” – mondta.
Csézy párja száz évig is élne
A család férfi tagja, Szabó László, rákkutató. Számára a gyermek érkezése új perspektívát hozott az életükbe.
63 év úgy telt el, hogy ezzel az érzéssel semmilyen részem nem barátkozott. Néha olyan, mintha egy hirtelen időutazás lenne bennem, azt se tudom, hogy kerülte ide
– mesélte László.
A mindennapokban apró változtatások is szükségesek, ugyanis az apuka még hosszú ideig szeretné ezt a boldogságot átélni. „Reggelente újrakezdtem jógázni, mert észrevettem, hogy az inakon, izmokon jól esik lazítani, mert a következő húsz-negyven évet jó lenne így tölteni” – vallotta Szabó László.
Első közös karácsony
A nagy ünneplésre való készülődés szintén különleges élmény a család számára. „Főzni fogunk közösen, bejglit sütök, és húslevest, amit nagyon szeret a baba is” – mesélte Csézy.
Tavaly vettünk neki egy üveggömböt, amikor a pocakomban volt. Minden évben szeretnénk neki venni, aztán ráírjuk, hogy melyik évben kapta
– tette hozzá. A család minden pillanatot igyekszik megélni. „Amikor az ember életében jó periódusban van, azt nagyon kell értékelni” – zárta gondolatait Csézy énekesnő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre