Gyászol Orbán Viktor
„Életünk egy darabját is magával vitte.” – írta a miniszterelnök.
Magyarország miniszterelnöke is csatlakozott a gyászolókhoz. Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán fejezte ki gyászát Fenyő Miklós halála miatt.
Életünk egy darabját is magával vitte. Isten nyugosztalja Fenyő Miklóst!
– írta Orbán Viktor, aki egy fényképet is mellékelt a legendáról.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre