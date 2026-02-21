Kettős tragédia: Anya és lánya hirtelen betegségekben hunytak el, mindössze néhány nap különbséggel

Elképzelhetetlen tragédia rázott meg egy angol családot. Anya és lánya hunyt el, mindketten hirelen jött betegségbe vesztették az életüket. Most a család próbálja feldolgozni a kettős tragédiát.

Kevesebb mint két héttel különbséggel elhunyt anya és lánya Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Anya és lánya vesztette életét, hirtelen jött a vég

A múlt hónapban a 60 éves iskolai konyhai dolgozó, Carla Gregory édesanyját, Donna Gregoryt feltételezett fertőzés miatt kórházba szállították. A nyugalmazott ápolónő, Donna január 11-én, 79 éves korában hunyt el a Llandough Kórházban. Miközben a család a temetést szervezte, Carla influenzaszerű tüneteket észlelt magán.

A nő nem sokkal korábban műtéten esett át: a korábban diagnosztizált akut kardiomiopátia miatt beültetett defibrillátorának elemeit cserélték ki. Sajnos mindössze néhány nappal Donna halála után Carla súlyosan megbetegedett, és a Walesi Egyetemi Kórházban kellett szállítani.

Különböző orvosi szövődmények miatt Carla agyvérzést szenvedett és az orvosok arra gyanakodtak, hogy vérrögök és tüdőrák is előfordult a szervezetében. Végül kevesebb mint két héttel édesanyja után elhunyt.

Carla lánya, a 30 éves Shannon Mason elmondta, hogy őt és testvéreit mélyen megrázta édesanyjuk és nagymamájuk szinte egymást követő, váratlan elvesztése. Egy GoFundMe-n közzétett adománygyűjtő bejegyzésben Shannon és testvérei, a 34 éves Amber és a 28 éves Liam adományokat kértek édesanyja és nagymamája temetési költségeire.

Sem érzelmileg, sem anyagilag nem voltunk erre felkészülve

Eddig csaknem 4000 font (1 740 252 Ft) gyűlt össze, és a céljuk, hogy összesen 6000 fontot (2 610 378 Ft) sikerüljön összegyűjteni.

Köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket ebben a nehéz időszakban, többet segítettek nekünk, mint el tudnátok képzelni

– írta Shannon a GoFundMe oldalán és a The Sun cikkében.