Megdöbbentő dolgokat látott a férfi a mobilján: sokkoló diagnózist kapott az orvosától

Egy férfi furcsa tüneteket érzékelt, de vonakodott orvoshoz fordulni. Először arra lett figyelmes, hogy képtelen elolvasni az üzeneteit, mintha azok számára ismeretlen nyelven íródtak volna. A nyugtalanító jelenség mögött súlyos diagnózis húzódott meg.

A furcsa tünetek miatt a férfi nem hitte, hogy komoly diagnózist kap Fotó: Freepik - illusztráció

Veszélyes diagnózist kapott a férfi

Gordon Robb agyvérzést szenvedett, ám nem szívesen fordult azonnali orvosi segítséghez, mivel nem jelentkeztek nála a tipikus tünetek, például az arc egyik oldalának gyengesége, a kar elgyengülése vagy beszédzavar.

A 63 éves férfi azt tapasztalta, hogy az e-maileket, szöveges üzeneteket és a pénztárgép képernyője is úgy néztek ki, mintha idegen nyelven íródtak volna. A férfi úgy döntött, hogy felkeresi a háziorvosát, de egy unokatestvére ragaszkodott hozzá, hogy menjen el a sürgősségire, ahol kiderült, hogy agyvérzése van.

A lelkes kerékpáros és futó tavaly szeptemberben kapott agyvérzést. Tünetei javulnak, de nem tűntek el teljesen, most tovább tart neki olvasni és időnként nem találja a megfelelő szavakat beszélgetés közben.

Hihetetlenül szerencsés vagyok, és őszintén szólva úgy éreztem magam a stroke osztályon, mint egy csaló, mert semmiben sem voltam más, mint általában, kivéve, hogy hirtelen nem tudtam olvasni. Ismertem az agyvérzés néhány klasszikus jelét, mint például az arcbénulást, a karok felemelésére való képtelenséget vagy a beszédzavarokat, de ezek egyike sem jelentkezett nálam

A férfi először nem vette komolyan a tüneteit, csak fáradságnak hitte és korán lefeküdt. Másnap el akart menni az orvoshoz, de az unokatestvére, akinek a férje mindössze három héttel korábban hirtelen agyvérzésben halt meg, egyenesen a házához hajtott, és ragaszkodott hozzá, hogy elvigye a sürgősségire.

A férfi rendkívül hálás az unokatestvérének és az orvosainak, amiért gyors lépéseket tettek, így sikerült megelőzniük a komolyabb következményeket - írja a Mirror.