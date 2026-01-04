RETRO RÁDIÓ

„Kezd édes teher lenni a nagy pocak” - Megyeri Csilla fontos kérdést tett fel az anyukáknak

Megyeri Csilla nem akármilyen képeket rakott ki magáról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.04. 11:30
Megyeri Csilla terhespocak fotózás

Sokan meglepődtek, mikor Megyeri Csilla tavaly augusztusban bejelentette, hogy babát vár a szerelmétől, Nicolától, mindezt 1 évvel azután, hogy kiderült, közel 11 esztendő után szakítottak egykori párjával, Molnár Zsolttal. Az influenszer nagyon boldog az új pasijával, akivel alig várják már, hogy megérkezzen az új családtag.

293A4613
Megyeri Csilla és a szerelme

Megyeri Csilla rendszeresen megmutatja követőinek a szépen kerekedő terhespocakját, most viszont egy kicsit régebbi, októberi képekkel jelentkezett a közösségi oldalán, hogy megmutassa, akkor hogy nézett ki egy fotózáson, illetve azt is elárulta, hogy lassan kezd édes teher lenni a nagy pocak – aztán egy igazán fontos kérdést is feltett a posztjában az édesanyáknak, kismamáknak.

Hogy élveztem én ezt a fotózást még októberben✨ Mostanra mar inkább fárasztó lenne…🫠 ugyanis kezd édes teher lenni a nagy pocak. 

Anyucik, kismamák - Ti mivel töltöttétek/töltitek az időt az utolsó egy hónapban?!
Jöhetnek a bátor kommentek.😃🤍

– írta Megyeri Csilla, akinek elárulták a követői, hogy leginkább pakolásztak, takarítottak és meglepő módon házfelújításban voltak a várandósságuk utolsó hónapjában.

Itt lehet megtekinteni Megyeri Csilla posztját:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu