„Kezd édes teher lenni a nagy pocak” - Megyeri Csilla fontos kérdést tett fel az anyukáknak

Sokan meglepődtek, mikor Megyeri Csilla tavaly augusztusban bejelentette, hogy babát vár a szerelmétől, Nicolától, mindezt 1 évvel azután, hogy kiderült, közel 11 esztendő után szakítottak egykori párjával, Molnár Zsolttal. Az influenszer nagyon boldog az új pasijával, akivel alig várják már, hogy megérkezzen az új családtag.

Megyeri Csilla és a szerelme

Megyeri Csilla rendszeresen megmutatja követőinek a szépen kerekedő terhespocakját, most viszont egy kicsit régebbi, októberi képekkel jelentkezett a közösségi oldalán, hogy megmutassa, akkor hogy nézett ki egy fotózáson, illetve azt is elárulta, hogy lassan kezd édes teher lenni a nagy pocak – aztán egy igazán fontos kérdést is feltett a posztjában az édesanyáknak, kismamáknak.

Hogy élveztem én ezt a fotózást még októberben✨ Mostanra mar inkább fárasztó lenne…🫠 ugyanis kezd édes teher lenni a nagy pocak.



Anyucik, kismamák - Ti mivel töltöttétek/töltitek az időt az utolsó egy hónapban?!

Jöhetnek a bátor kommentek.😃🤍

– írta Megyeri Csilla, akinek elárulták a követői, hogy leginkább pakolásztak, takarítottak és meglepő módon házfelújításban voltak a várandósságuk utolsó hónapjában.

Itt lehet megtekinteni Megyeri Csilla posztját: