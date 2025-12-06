Brutál szexi: átlátszó ruhában mutatta meg gömbölyödő pocakját Megyeri Csilla

A gyönyörű influenszer első gyermekét várja és minden róla készült képen ragyog a boldogságtól. Megyeri Csilla és párja, Nicola Sarciá kislánya jövő évben fog megszületni, addig a műsorvezető kiélvezi a terhesség minden pillanatát.

Megyeri Csilla és párja, Nicola Sarciá alig várják a baba érkezését Fotó: Szabolcs László

Megyeri Csilla dögös, átlátszó ruhában mutatja meg várandós pocakját

Az influenszer már több várandós fotózáson is részt vett, vagy egyedül vagy a párjával. Az Instagram-oldalára feltöltött képek egyikén Csilla és szerelme farmer összeállításban pózol. Egy másik posztban pedig lyukas, fehér ruha takarja el a gyönyörű nő testét.

Úgy tűnik, Csilla az utolsó pillanatig kiélvezi ezt az örömteli pillanatot. A közösségi oldalára feltöltött képeken a várandós anyuka teljesen átlátszó, hálós ruhában pózol a kameráknak.

A műsorvezető a ruha alatt fekete fehérneműt hord, ékszerekkel kiegészítve. Az anyuka a képek alá motiváló sorokat írt, amit még meg nem született gyermeke számára szeretne elmondani.

Azt szeretném majd, hogyha felnősz… ne akarj mindenkinek megfelelni, azt csináld, amit jónak látsz/érzel, hiszen semmi és senki sem tökéletes. Ha hibázol?! Na bummmmm… Majd tanulsz belőle! Felállsz, koronát igazítasz és tovább sétálsz. Szabad ember légy kicsi lány

Csilla üzenetet küld kislányának a boldogságról és a szabadságról, még a gyermek megérkezése előtt.

Merd írni a saját történetedet, nem kell majd másokéhoz igazodnod. Inkább legyél hangos a másik történetében, mint néma a sajátodban. Inkább legyél furcsa mások történetében, mint idegen a sajátodéban

A hozzászólók között rengetegen egyetértenek Csilla üzenetével, ezen felül dicsérik kedvenc celebük kinézetét is. Sokan elismerő szavakkal illetik a várandós kismama szépségét:

„Nagyon szép vagy.”

„Ezek nagyon szép képek.”