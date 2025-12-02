Gólyahír: gyermeket vár a Vámpírnaplók sztárja

Kat Graham édesanya lesz! A Vámpírnaplók 36 éves színésznője egy Instagram bejegyzésben tudatta követőivel, hogy férjével első közös gyermeküket várják.

A Vámpírnaplók sztárja várandós Fotó: freepik.com

A Vámpírnaplók színészeinek élete a való világban egészen máshogy alakul

Míg az ikonikus sorozatban Nina Dobrev, aki Elena Gilbert megformálója boldog befejezést kapott, addig Bonnie Bennett, alias Kat Graham szerelmi története tragikus véget ért. A sors furcsa fintora, hogy a való életben ez teljesen másképp alakult. Nem rég ugyanis Nina Dobrev felbontotta vőlegényével, Shawn White-al közös eljegyzésüket, Kat Graham meg nem csak, hogy megházasodott azóta, de egy új élet növekszik a színésznő hasában.

Babánk lesz!!!

- idézi a színésznő sorait a People.

Férje, Bryan Wood hozzá is szólt a bejegyzéséhez egy egyszerű „Készen állunk” felirattal a fotósorozathoz, amelyen Kat látható terheshassal és némely közös képen Bryannel.

A bejelentés azután érkezett, hogy Kat egy Bryan nemrég házasodtak össze, miután egy zártkörű esküvőt 2023 októberében Los Angelesben már tartottak. A pár több évig, mindössze csak barátok voltak, mielőtt összejöttek volna. A Vámpírnaplók szőke vámpírnője, Candice King is válaszolt az örömhírre.

Áááá, gratulálok!!!!!!

Kat Graham november 10-én közzétette esküvői fotóikat a második esküvői szertartásról, miközben Bryan mellett pózol Jean Paul Gaultier esküvői ruhájában, hozzáillő fejdísszel.