Teljes döbbenet: az esküvő előtt szakított a sztárpár

Az olimpiai snowboardos és a Vámpírnaplók színésznője 2019-ben kezdtek randevúzni, majd a férfi 2024 októberében feltette a várva várt kérdést, szerelme pedig igent mondott, megtörtént az eljegyzés – Shaun White és Nina Dobrev most szomorú döntést hoztak.

Shaun White és Nina Dobrev / Fotó: AFP

A 39 éves sportoló és a 36 éves színésznő öt év együttlét után szakított - számol be róla a People. Egy párhoz közelálló forrás szerint a döntés nem volt könnyű, de szeretettel és egymás iránti mély tisztelettel hozták meg. A pár képviselői nem reagáltak a megkeresésre. Shaun-t és Nina-t utoljára augusztus 31-én kapták együtt lencsevégre kézen fogva.

Nina Dobrev és az eljegyzési gyűrű esete

Szeptember hetedikén A Vámpírnaplók Elena Gilbertje öt karátos eljegyzési gyűrűje nélkül jelent meg az Eternity premierjének vörös szőnyegén, a 2025-ös torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. Emellett lekerült Instagramjáról eljegyzési posztja is, mely Shaun 2024-es házassági kérdése után Nina Instagramjának legfelső részét foglalta el.

A pár először egy díjátadón találkozott 2012-ben, de csak 2019-ben ismerkedtek meg, miután mindketten előadói voltak egy floridai rendezvénynek, melyet Tony Robbins motivációs előadó szervezett. Akkoriban Shaun nem tudott semmit a színésznőről, de lenyűgözte, hogy mindenki közös fotót kért vele.

Én meg: „Mi van? Mi történik?” Igazából nagyon vicces volt

- mondta Shaun 2022 januárjában a People magazinnak.

2019-ben kezdett el a pár randevúzni, majd a Covid járvány ideje alatt költöztek össze. Shaun 2020 májusában tette nyilvánossá kapcsolatukat az Instagramon.

Nina nagyon támogató és csodálatos volt számomra ebben az egész folyamatban. Életmentő volt a világjárvány ideje alatt.

Kapcsolatuk alatt a pár állandó szereplői voltak a vörös szőnyeges eseményeknek és megannyi bejegyzést tettek közzé kapcsolatukról a közösségi médiában. 2022-ben Nina Dobrev támogatta párját, mikor az utolsó olimpiáján vett részt Pekingben. Az esemény előtt utalt egy lehetséges eljegyzésre a színésznővel, de ez akkor még nem volt nyilvános.

Most csak élvezzük az együtt töltött időt. Nincs rajtunk nyomás

- mondta Shaun.