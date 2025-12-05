Egy influenszer lustának nevezte a segélyből élőket - az internet meglepően reagált

Egy influenszer megosztotta az internet népét, azután a kijelentése után, miszerint „elege van abból, hogy ellátást biztosítson” azoknak a lusta embereknek, akik „nem akarnak dolgozni”. Néhányan felháborodtak Lucy véleményén, és „vaknak” és „felületes gondolkodónak” nevezték.

Egy fiatal influenszer fejtette ki a a véleményét azzal kapcsolatban, hogy elege van abból, hogy segélyezetteket kell eltartania.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az influenszer, akinek elege van a segélyezettekből

Lucy Bell, brit tartalomgyártó, azt állította, hogy különösen irritálja, hogy dolgoznia kell azért, hogy hozzájáruljon azok megsegítéséhez, akik „lusták” és „nem akarnak dolgozni”. Mindez alig néhány nappal azután történt, hogy Rachel Reeves brit politikus engedett a munkáspárti képviselők követelésének, és bejelentette, hogy teljes mértékben eltörli a kétgyermekes családok számára biztosított szociális segély felső határát. Az influenszer nem sokkal a 2025-ös költségvetés bejelentése után posztolt a közösségi médiában, és állításai azonnal óriási felháborodást keltettek. Lucy egy tükörszelfit osztott meg vitatott gondolataival együtt. Az influenszer nem viselt mást, mint egy fehér toppot és rövidnadrágot, kezében egy designer táskával.

Visszavágva azoknak, akik azt mondják, hogy „adóztassák meg a gazdagokat”, Lucy nem félt megosztani ellentétes véleményét. „Miért nem veszik el a lusta embereknek a segélyeket, akik nem akarnak dolgozni?” Lucy egyébként elítéli a droghasználatot, valamint nem szeretné ha normálizánák az OnlyFans-t.

A virálissá vált videóját e leírással tette közzét:

Elegem van abból, hogy eltartsam a lusta embereket

A TikTok videón rövid idő alatt lett sok megtekintés, illetve a kommentszekció is teljesen felrobbant, rengetegen elítélik, de majdnem ugyanennyien kiállnak a véleménye mellett. Az egyikük így fogalmazott: „Ő TÉNYEKET mond.” Egy másik kommentelő így írt: „Áldás!”

„Nem minden segélyezett ember lusta. Néhányan súlyosan betegek, és erre való a segélyezési rendszer.” - írta egy hozzászóló, aki a segélyezettek védelmére kelt. Ugyanakkor egy másik felhasználó így kritizálta a fiatal influenszert: „Felületesen gondolkodó.”

Egy nő pedig így sóhajtott: „Ha minden segélyezettet lustának tekintenek, akkor figyelmen kívül hagyják a segélyezettek közel 40%-át, akik dolgoznak, a fogyatékkal élőket és a tartós egészségügyi problémákkal küzdőket, az otthon maradó szülőket és gondozókat...” - olvasható a The Sun cikkében.