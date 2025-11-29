Pintér Ada: „Minden tud működni, csak dolgozni kell rajta!”

Pintér Ada nyíltan, sokszor merészen beszél saját életéről, anyaságról és arról, hogyan oldotta meg korábbi párkapcsolatait úgy, hogy gyerekei ne szenvedjenek, még akkor sem, amikor ő új fejezetet nyitott az életében.

Pintér Ada fontosnak tartja, hogy az "új apukát" először barátként mutassuk be (Fotó: Anyakadémia)

Pintér Ada vallja, a gyerek nem eszköz

Ada számára fontos, hogy a gyereket egy válásnál, vagy bármilyen konfliktusnál nem szabad fegyverként használni. A szülőknek úgy kell kezelni a problémákat hogy a feszültség, harag a gyermekre ne hasson.

A felnőttekben tudatosítani kéne, hogy ha valakinek új valakije lesz, ne akarjon az új szereplő anyaként, vagy apaként helytállni. Persze tudom, ez helyzetfüggő is

– mondta Pintér Ada. Amikor külön folytatta párjától, a két kisfiát tudatosan tartotta távol a magánéleti változásoktól. „Én 26 éves voltam, a fiúk háromévesek, amikor szétmentünk az apjukkal. Randiztam, alakultak kapcsolatok, de a fiúkat soha nem mutattam be senkinek. Kettőt nem nagyon kevertem” – emlékezett vissza.

Mindent a maga idejében

Ha egy szülő új párkapcsolatba kezd, az influenszer szerint fontos, hogy az új társ ne kapjon rögtön „anyuka” vagy „apaként” való státuszt.

„Először, mint barátként mutassuk be az új párt. Egyáltalán lássuk, hogy rezeg az a valaki a mi gyerekünkkel. Ha működik a dolog, találkoztak már többször, akkor barátok legyenek inkább” – vélekedett a műsorvezető.

Az új pár nem apuka!

Pintér Ada párja, Máté kapcsolata ma baráti alapokra épül a gyerekekkel, nem szülőpótlóként, hanem társas minőségben van jelen mellettük.

Amikor később Máté, a férjem jött az életünkbe, akkor a fiúk már tizenegynéhány évesek voltak, tehát sokkal nagyobbak, és apai oldalról is több párkapcsolatot megtapasztaltak. Így volt egy apai, anyai oldalról is tapasztalás. Így könnyebb volt a folyamat

– mesélte Ada.

Pintér Ada az Anyakadémia adásában, Keresztes Erzsébet védőnővel beszélget (Fotó: Anyakadémia)

Freya, a közös kislány születésével pedig új egység jött létre: mindenki tudja a helyét, mégis szeretet köti össze őket. Ada szerint a mozaikcsalád nem lehet instant működő modell. Idő, őszinte kommunikáció és rengeteg önismeret kell hozzá. „Nincs megfelelő időpont, mindenki magában kell, hogy érezze, mikor tud nyitni egy új kapcsolat felé. A gyerek korához mérten kell kommunikálni. Minden tud működni, csak dolgozni kell rajta” – zárta gondolatait Pintér Ada az Anyakadémia podcastben.