Vasvári Vivien és férje közös tetoválással pecsételték meg kapcsolatukat

Vasvári Vivien az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került magánélete miatt, ám most férje megható gesztusa miatt beszél róluk mindenki. Vivi, a Feleségek luxuskivitelben sztárja 2023-ban ment férjhez a külföldön élő üzletemberhez, Bodnár Zsigmondhoz, akivel azóta harmonikus családi életet építenek, és közösen nevelnek hat gyermeket. A házaspár most egy különleges tetoválással pecsételte meg a szerelmüket, és a férj mély gondolatokkal teli vallomással fejezte ki, mit jelent számára a házasságuk.

Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond közös tetoválással pecsételték meg szerelmüket, megható poszttal jelentkezett a páros (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivienék szimbolikus tetoválása

Bár sokak nem értették elsőre, hogy az „1+1=11” mit is jelenthet, Zsigmond megadta a választ. A közös minta a csuklójukra került, és számukra ez jóval több egy egyszerű tetoválásnál. A férj elárulta, hogy a szimbólum mögött egy évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott vágy húzódik.

Húsz évvel ezelőtt láttam először ezt a gondolatot. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer a saját történetem lesz. Csak annyit tudtam: ha egyszer az életemben lesz egy ember, aki mellett nem elveszítem magam, hanem kiteljesedem, akkor ezt magamra fogom varratni

– írta.

Bodnár Zsigmond megható szerelmi vallomást írt szerelmének Valentin napra, közös tetoválást is készíttettek (Fotó: Máté Krisztián)

Hozzátette, ma már a jel nemcsak a bőrükön, hanem az életükben is jelen van.

Ma már itt van a csuklónkon. De ami fontosabb: ott van az életünkben is. Ez a tetoválás a mi metaforánk a tökéletes házasságra. Azt jelenti, hogy a mi szövetségünkben az 1+1 nem kettő, hanem tizenegy. Nem azért, mert hibátlanok vagyunk, hanem mert megértettük a lényeget

– mesélte a boldog férj.

Két egész ember egysége

Bodnár Zsigmond elárulta, mit jelent számára a valódi kapcsolat.

„A valódi egység nem arról szól, hogy az ember alakot vált, meghajlik, és belepréseli magát egy új formába, csak hogy a másiknak megfeleljen. Nem csiszolódom le, és nem adom fel azt, aki vagyok. Épp ellenkezőleg: egymás mellett állunk teljes valónkban, és ettől mindketten erősebbek leszünk” – vallotta Zsigmond.

Azt is hangsúlyozta, hogy a szeretet nem összeolvadás, hanem egymás megerősítése.

A feleségem mellett tanultam meg, hogy a szeretet nem arról szól, hogy kisebb leszek, hogy beleférjek. Hanem arról, hogy két egész ember egymás mellett áll, és ettől mindketten nagyobbnak látszanak

– állt a megható vallomásban.