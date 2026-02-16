Vasvári Vivien és férje közös tetoválással pecsételték meg kapcsolatukat
Szívhez szóló vallomással és szimbolikus tetoválással erősítette meg kapcsolatát a két szerelmes. Vasvári Vivien és férje nemcsak a bőrükön, hanem a mindennapjaikban is azt az üzenetet hordozzák, hogy számukra a házasság valódi szövetség.
Vasvári Vivien az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került magánélete miatt, ám most férje megható gesztusa miatt beszél róluk mindenki. Vivi, a Feleségek luxuskivitelben sztárja 2023-ban ment férjhez a külföldön élő üzletemberhez, Bodnár Zsigmondhoz, akivel azóta harmonikus családi életet építenek, és közösen nevelnek hat gyermeket. A házaspár most egy különleges tetoválással pecsételte meg a szerelmüket, és a férj mély gondolatokkal teli vallomással fejezte ki, mit jelent számára a házasságuk.
Vasvári Vivienék szimbolikus tetoválása
Bár sokak nem értették elsőre, hogy az „1+1=11” mit is jelenthet, Zsigmond megadta a választ. A közös minta a csuklójukra került, és számukra ez jóval több egy egyszerű tetoválásnál. A férj elárulta, hogy a szimbólum mögött egy évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott vágy húzódik.
Húsz évvel ezelőtt láttam először ezt a gondolatot. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer a saját történetem lesz. Csak annyit tudtam: ha egyszer az életemben lesz egy ember, aki mellett nem elveszítem magam, hanem kiteljesedem, akkor ezt magamra fogom varratni
– írta.
Hozzátette, ma már a jel nemcsak a bőrükön, hanem az életükben is jelen van.
Ma már itt van a csuklónkon. De ami fontosabb: ott van az életünkben is. Ez a tetoválás a mi metaforánk a tökéletes házasságra. Azt jelenti, hogy a mi szövetségünkben az 1+1 nem kettő, hanem tizenegy. Nem azért, mert hibátlanok vagyunk, hanem mert megértettük a lényeget
– mesélte a boldog férj.
Két egész ember egysége
Bodnár Zsigmond elárulta, mit jelent számára a valódi kapcsolat.
„A valódi egység nem arról szól, hogy az ember alakot vált, meghajlik, és belepréseli magát egy új formába, csak hogy a másiknak megfeleljen. Nem csiszolódom le, és nem adom fel azt, aki vagyok. Épp ellenkezőleg: egymás mellett állunk teljes valónkban, és ettől mindketten erősebbek leszünk” – vallotta Zsigmond.
Azt is hangsúlyozta, hogy a szeretet nem összeolvadás, hanem egymás megerősítése.
A feleségem mellett tanultam meg, hogy a szeretet nem arról szól, hogy kisebb leszek, hogy beleférjek. Hanem arról, hogy két egész ember egymás mellett áll, és ettől mindketten nagyobbnak látszanak
– állt a megható vallomásban.
A férj végül azt is kiemelte, hogy kapcsolatuk alapja a tisztelet és a kölcsönös támogatás.
Ő az az ember, aki mellett nemcsak szerelmes vagyok, hanem akit mélyen tisztelek. Akinek a sikere büszkeség, nem veszély. Akinek az álmaiért szívből szurkolok. Ez a tetoválás nem egy minta, hanem egy hála. Hála azért, hogy megtaláltam azt az embert, akivel az 1+1 valóban 11 lett. És mellette, az összes hibánkkal és tökéletlenségünkkel együtt, egy tökéletes házasságban élek, mert a mi tökéletességünk nem a hibátlanságról szól, hanem arról, hogy a hibáinkkal együtt is egymást választjuk minden áldott nap
– zárta gondolatait Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond.
A megható vallomás sokak szerint ritka példája annak, amikor a romantika mély tartalommal párosul. A közös tetoválás így nem csupán divat, hanem egy életre szóló jelképe annak, hogy két ember egymás mellett válik igazán teljessé.
