Vasvári Vivien és férje közös tetoválással pecsételték meg kapcsolatukat

Szívhez szóló vallomással és szimbolikus tetoválással erősítette meg kapcsolatát a két szerelmes. Vasvári Vivien és férje nemcsak a bőrükön, hanem a mindennapjaikban is azt az üzenetet hordozzák, hogy számukra a házasság valódi szövetség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 08:30
Vasvári Vivien Bodnár Zsigmond közös tetoválás

Vasvári Vivien az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került magánélete miatt, ám most férje megható gesztusa miatt beszél róluk mindenki. Vivi, a Feleségek luxuskivitelben sztárja 2023-ban ment férjhez a külföldön élő üzletemberhez, Bodnár Zsigmondhoz, akivel azóta harmonikus családi életet építenek, és közösen nevelnek hat gyermeket. A házaspár most egy különleges tetoválással pecsételte meg a szerelmüket, és a férj mély gondolatokkal teli vallomással fejezte ki, mit jelent számára a házasságuk.

Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond
Vasvári Vivien és Bodnár Zsigmond közös tetoválással pecsételték meg szerelmüket, megható poszttal jelentkezett a páros (Fotó: Máté Krisztián)

Vasvári Vivienék szimbolikus tetoválása

Bár sokak nem értették elsőre, hogy az „1+1=11” mit is jelenthet, Zsigmond megadta a választ. A közös minta a csuklójukra került, és számukra ez jóval több egy egyszerű tetoválásnál. A férj elárulta, hogy a szimbólum mögött egy évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott vágy húzódik.

Húsz évvel ezelőtt láttam először ezt a gondolatot. Akkor még nem tudtam, hogy egyszer a saját történetem lesz. Csak annyit tudtam: ha egyszer az életemben lesz egy ember, aki mellett nem elveszítem magam, hanem kiteljesedem, akkor ezt magamra fogom varratni

írta.

Bodnár Zsigmond
Bodnár Zsigmond megható szerelmi vallomást írt szerelmének Valentin napra, közös tetoválást is készíttettek (Fotó: Máté Krisztián)

Hozzátette, ma már a jel nemcsak a bőrükön, hanem az életükben is jelen van.

Ma már itt van a csuklónkon. De ami fontosabb: ott van az életünkben is. Ez a tetoválás a mi metaforánk a tökéletes házasságra. Azt jelenti, hogy a mi szövetségünkben az 1+1 nem kettő, hanem tizenegy. Nem azért, mert hibátlanok vagyunk, hanem mert megértettük a lényeget

mesélte a boldog férj.

Két egész ember egysége

Bodnár Zsigmond elárulta, mit jelent számára a valódi kapcsolat.

A valódi egység nem arról szól, hogy az ember alakot vált, meghajlik, és belepréseli magát egy új formába, csak hogy a másiknak megfeleljen. Nem csiszolódom le, és nem adom fel azt, aki vagyok. Épp ellenkezőleg: egymás mellett állunk teljes valónkban, és ettől mindketten erősebbek leszünk” – vallotta Zsigmond.

Azt is hangsúlyozta, hogy a szeretet nem összeolvadás, hanem egymás megerősítése.

A feleségem mellett tanultam meg, hogy a szeretet nem arról szól, hogy kisebb leszek, hogy beleférjek. Hanem arról, hogy két egész ember egymás mellett áll, és ettől mindketten nagyobbnak látszanak

– állt a megható vallomásban.

A férj végül azt is kiemelte, hogy kapcsolatuk alapja a tisztelet és a kölcsönös támogatás.

Ő az az ember, aki mellett nemcsak szerelmes vagyok, hanem akit mélyen tisztelek. Akinek a sikere büszkeség, nem veszély. Akinek az álmaiért szívből szurkolok. Ez a tetoválás nem egy minta, hanem egy hála. Hála azért, hogy megtaláltam azt az embert, akivel az 1+1 valóban 11 lett. És mellette, az összes hibánkkal és tökéletlenségünkkel együtt, egy tökéletes házasságban élek, mert a mi tökéletességünk nem a hibátlanságról szól, hanem arról, hogy a hibáinkkal együtt is egymást választjuk minden áldott nap

– zárta gondolatait Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond.

A megható vallomás sokak szerint ritka példája annak, amikor a romantika mély tartalommal párosul. A közös tetoválás így nem csupán divat, hanem egy életre szóló jelképe annak, hogy két ember egymás mellett válik igazán teljessé.

 

