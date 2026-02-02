Dulin Metta megmondta a tutit: a Maldív meg a Sechelle-szigetek már lejárt lemez

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának sztárja, Dulin Metta mondhatni egy igazi világutazó. Már a műsor előtt is rengeteg helyen járt, és ez azóta sincs másként, igaz, ennek van némi hátulütője is. A Kőgazdag Fiatalok Mettája ugyanis már elég ritkán érzi úgy, hogy egy helyszín lenyűgözi, de a legutóbbi nyaralásán ez mégis megvalósult, sőt még egy bakancslistás álmát is valóra tudta váltani. Erről mesélt most lapunknak.

Az Ázsia Expressz Dulin Metta számára nem csak az utazásról szólt, hiszen ezen kívül is bejárta már a fél világot (Fotó: Instagram)

A tévénézők körében a Kőgazdag Mettaként is ismert celeb nemrég Mauritiusra utazott egy kis év eleji pihenésre, és bár maga sem gondolta volna, de a sziget teljesen rabul ejtette, amivel azonnal a toplistája élére is került.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tényleg gyakorlatilag a fél világot bejártam már. Láttam elképesztően kék vizeket, mesés tengerpartokat, hihetetlen természeti kincseket, ami csodálatos, de van ennek némi hátulütője is. Ugyanis a határaim nagyon kitolódtak az ingereket illetően, szóval nagyon nehéz lenyűgözni, mert annyira sok csodás helyen voltam már

– kezdte Metta őszintén.

„Ebből kiindulva nem volt bennem izgatottság, hogy mindjárt repülök, mert rengeteget röpködtem már, de valahogy mégis vágytam Mauritiusra. Mivel voltam a Seychelle-szigeteken, és a Maldívon is, ezért úgy gondoltam, hogy hasonló lesz az élmény, ehhez képest viszont teljesen lenyűgözött ez a sziget. Szóval, abszolút trónfosztó lett Mauritius, és toplistás desztinációvá vált” – folytatta.

Hogyha most bárki megkérdezné tőlem, hogy milyen nyaralásra gyűjtsön, akkor biztos, hogy lebeszélném az összes sztárhelyről, és azt mondanám, hogy a Mauritiusi repülőjegyére rakjon félre

– jelentette ki.

Dulin Metta egy bakancslistás álmát is megvalósította

Az Ázsia Expressz 6. évadának sztárja ráadásul a kirándulás és városnézés mellett egy gyerekkori álmát is megvalósította, nem is akárhogyan.

„Gyerekkori vágyam volt, hogy ámbrás ceteket lássak, és most ez is teljesült. Privát hajóval mentem ki, pontosan azért, hogy ne 20-30-an tolongjunk a hajón, és egymást lökdössék a turisták, hogy mindenki lásson. Úgyhogy egy picike hajóval mentem, ami miatt nagyon közel lehettem a bálnákhoz, de egyetlen fotóm, vagy videóm sincs róla, mert nem a telefonom képernyőjén keresztül akartam átélni ezt az élményt” – árulta el.

Minden egyes másodpercét és pillanatát az emlékeimben, a szívemben, a lelkemben tárolom ennek az élménynek. Annyira méltóságteljesek és csodálatosak ezek a különleges állatok, hogy teljesen meghatódtam, és potyogtak a könnyeim. Még annak ellenére is, hogy hajnali 3 óra 15 perckor kellett kelni azért, hogy megnézhessem őket, de persze ez semmiféle nehézséget nem okozott

– tette még hozzá az Ázsia Expressz Mettája.