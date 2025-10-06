Palvin Barbitól izzik a levegő Párizsban, már megint ő a legszexibb

Már javában zajlik a párizsi divathét, ahonnan természetesen Palvin Barbi sem hiányozhatott. Az Instagramra feltöltött fotók alapján nagyon jól érzi magát, na és persze minden lehetőség adott volt arra is, hogy ismét megmutassa szexi oldalát.

Palvin Barbi mindig elvarázsolja a rajongókat / Fotó: NurPhoto via AFP

Palvin Barbara elsőként a Vetements márka bemutatójára érkezett meg, itt dögös fekete szettben tündökölt. Testhezálló felsőjéhez hosszú szoknyát húzott, amit még az ágyban fetrengve is megmutatott rajongói legnagyobb örömére, később pedig fekete miniruhában lopta el a szíveket.

Még bagettet sem ettem

- jegyezte meg viccesen a posztjában.

Palvin Barbi láthatóan túl van a nehézségeken

A modell augusztusban a kórházból posztolt, ezzel sokakat megrémisztve. Mint kiderült, endometriózissal küzd, melynek tüneteként néhány éve már a ciklusával jelentkeztek nehézségek: fáradtság, fájdalom, erős és rendszertelen vérzés, álmatlan éjszakák a fürdőszoba padlóján. Sajnos a műtétet sem tudta elkerülni.

Azt hittem, ez nálam így működik. Nemrég azonban azt tanácsolták, keressek fel egy endometriózis specialistát, hátha a tüneteimet ez okozza. Évente járok nőgyógyászati ellenőrzésre, és azt gondoltam, ha endometriózisom lenne, már tudnék róla – de kiderült, hogy általános vizsgálatokkal ez nem diagnosztizálható. Így elmentem, és három hónappal később megműtöttek. Azóta végre átéltem egy könnyebb menstruációt, és most már tudom, mi a különbség.

- mondta el őszintén akkor. Rajongóinak azt tanácsolta, hasonló tünetek esetén keressenek fel egy orvost, mert a korai diagnózis és kezelés elsődleges a szövődmények elkerülése érdekében. Barbi három hónapot töltött pihenéssel, majd újult erővel tért vissza.

