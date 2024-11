"Szerelmes vagyok beléd" - Palvin Barbi olyat mutatott, hogy nem bírták visszafogni magukat a rajongók

Palvin Barbara imádja a Halloweent. Ha másból nem is, ez abból kiderül, hogy a gyönyörű magyar szupermodell csak idén háromszor öltözött be. Először az Operaház Fantomjából ismert Christine-nek, majd egy szexi anime karakternek, most pedig egy vörös ruhás lénynek, amiből habár semmi szexi villantás nem született, rajongói így is odavoltak a Victoria's Secret modellért.

Újabb halloweeni ruhát öltött magára Palvin Barbi. Fotó: AFP

Iszonyatosan odavagyok érted

- közölték vele kommentben.

Hölgy pirosban

- fogalmazott más egyszerűen, míg valaki ennél nyersebben és őszintébben áradozott

Ki**aszottul szerelmes vagyok beléd

- jelentették ki.

Úgy néz ki tehát a 31 éves magyar modellnek minden jól áll, nem hiába állnak érte sorba külföldön és nem hiába tért vissza ő is angyalként a Victoria's Secret kifutójára, ahol egy gyönyörű, áttetsző ruhában vonult végig magabiztosan, ezzel lehengerelve mindenkit.