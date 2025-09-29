Álomesküvő: íme az első képek Selena Gomezről feleségként

A hétvégén egybekelt a csodaszép világsztár, Selena Gomez és kedvese, Benny Blanco. A pár szeptember 27-én házasodott össze, egy gyönyörű szertartás keretein belül.

Selena Gomez egybekelt szerelmével a hétvégén / Fotó: Mike Coppola / Getty Images

A producer december 11-én kérte meg az énekesnő kezét. A boldog pár nem váratta meg barátait és családjukat az esküvővel. Egy interjúban a pár egyik barátja, a híres énekes, Ed Sheeran elárulta, hogy nem sokkal az eljegyzés után már megkapták a meghívót az esküvőre.

Az ünnepségen olyan világsztárok vettek részt, mint a Gyilkos a házban színészei, Martin Short és Steve Martin, vagy a Varázslók a Waverly helyből színésze, David Henrie. A meghívottak közül nem maradhatott ki az énekesnő legközelebbi barátja sem, Taylor Swift, aki a világért sem hagyta volna ki az ünnepséget.

A házaspár kevés információt árult el az esküvő előtt. Az énekesnő elmondta, lehet, hogy kihagyják az első táncot, mert kicsit kínosan érezné magát. Selena Gomez szerette volna, ha nagyszülei nagy szerepet töltenének be a szertartásban, az apa-lánya tánc után nagypapájával is tervezett megejteni egy táncot.

A gyönyörű énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy hivatalosan is egybekelt szerelmével. Az esküvői fotókon az énekesnő és férje Ralph Lauren tervezésű ruhát viselnek. A menyasszony pántos, virágokkal díszített ruhában tündökölt. A rövid haját elegáns hullámokban viselte, a kezében pedig egy kis, fehér virágokkal egybekötött csokrot fogott - írja a People.