Megható: 100 éves nagypapája kísérte az oltárhoz a menyasszonyt

Amanda Wirtz élete egyik legboldogabb eseménye elé nézett. A 28 éves nő 2024 nyarán ment férjhez, az esküvői előkészületek közé tartozott az is, hogy megkéri 100 éves nagypapáját, kísérje majd az oltárhoz a különleges napon.

A menyasszony megkérte 100 éves nagypapáját, hogy kísérje el az oltárhoz / Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Az amerikai nő a lánykérés után felkérte nagypapáját, hogy sétáljon vele végig a sorok között. A 100 éves férfi igent mondott a felkérésre, de aggódott, hogy nem éli meg az esküvő napját.

A lánykérés (2023 november) után megkértem, hogy kísérjen el az oltárhoz. Mindig úgy gondoltam, hogy így lenne a legjobb, hiszen a nagyszüleim hatalmas részei az életemnek és nem tartottam a kapcsolatot az apámmal abban az időszakban.

A nagypapa 2023-ban ünnepelte a háromjegyű születésnapot. A férfi aggódott, hogy kora miatt nem lesz olyan egészségi állapotban, vagy nem él addig, hogy részt vegyen az unokája esküvőjén.

A családnak azonban nem volt oka az aggodalomra. A nagypapa egy botra támaszkodva magabiztosan lépkedett a gyönyörű menyasszony mellett a nagy napon.

Nagyon büszke voltam, amikor megláttam kiöltözve és indulásra készen. A templom felé menet mindkettőnknek könnyek voltak a szemében és tudtam, hogy ez számára is egy nagy pillanat még akkor is, ha nem mondja.

A menyasszony elmondása szerint nagypapája mindig csendes, nyugodt férfi volt. A menyasszonyt mélyen megérintette, amikor meglátta az elérzékenyült nagypapáját.

Amikor kiléptem a szobából rögtön könnyes lett a szeme. Végigmentünk az oltár felé és ennyire szeretve még sosem éreztem magam.

Az érzelmekkel teli eseményeknek még nem volt vége, a páros az esküvő közben megejtették az apa-lánya táncot is. A gyönyörű alkalomról videó is készült. Amanda Wirtz TikTok-oldala tele van a nagyszüleivel, a nagypapája idén töltötte be a 102. életévét - írja a People.