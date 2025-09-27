RETRO RÁDIÓ

Megható: 100 éves nagypapája kísérte az oltárhoz a menyasszonyt

A nagypapa és a menyasszony könnyes szemmel vonultak végig a sorok között.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.27. 15:00
esküvő nagypapa menyasszony

Amanda Wirtz élete egyik legboldogabb eseménye elé nézett. A 28 éves nő 2024 nyarán ment férjhez, az esküvői előkészületek közé tartozott az is, hogy megkéri 100 éves nagypapáját, kísérje majd az oltárhoz a különleges napon.

a 100 éves nagypapáját kísérje el az oltárhoz unokáját
A  menyasszony megkérte 100 éves nagypapáját, hogy kísérje el az oltárhoz / Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Az amerikai nő a lánykérés után felkérte nagypapáját, hogy sétáljon vele végig a sorok között. A 100 éves férfi igent mondott a felkérésre, de aggódott, hogy nem éli meg az esküvő napját.

A lánykérés (2023 november) után megkértem, hogy kísérjen el az oltárhoz. Mindig úgy gondoltam, hogy így lenne a legjobb, hiszen a nagyszüleim hatalmas részei az életemnek és nem tartottam a kapcsolatot az apámmal abban az időszakban.

A nagypapa 2023-ban ünnepelte a háromjegyű születésnapot. A férfi aggódott, hogy kora miatt nem lesz olyan egészségi állapotban, vagy nem él addig, hogy részt vegyen az unokája esküvőjén.

A családnak azonban nem volt oka az aggodalomra. A nagypapa egy botra támaszkodva magabiztosan lépkedett a gyönyörű menyasszony mellett a nagy napon.

Nagyon büszke voltam, amikor megláttam kiöltözve és indulásra készen. A templom felé menet mindkettőnknek könnyek voltak a szemében és tudtam, hogy ez számára is egy nagy pillanat még akkor is, ha nem mondja.

A menyasszony elmondása szerint nagypapája mindig csendes, nyugodt férfi volt. A menyasszonyt mélyen megérintette, amikor meglátta az elérzékenyült nagypapáját.

Amikor kiléptem a szobából rögtön könnyes lett a szeme. Végigmentünk az oltár felé és ennyire szeretve még sosem éreztem magam.

Az érzelmekkel teli eseményeknek még nem volt vége, a páros az esküvő közben megejtették az apa-lánya táncot is. A gyönyörű alkalomról videó is készült. Amanda Wirtz TikTok-oldala tele van a nagyszüleivel, a nagypapája idén töltötte be a 102. életévét - írja a People.

@alatorree96 A small clip of my dance with my grandfather from my wedding last August. He refused to practice as he didnt want to get my hopes up in case he wasnt able to do it. Despite no practice it was the best time 🫶🏻✨#granda #chosendad #firstdance ♬ Yellow (favsoundds edit) - Coldplay

 

