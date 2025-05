Selena Gomez szerelembe esett – ezúttal a magyar Nanushkába

Selena Gomez ezúttal nem szerelmi életével került a címlapokra, hanem lenyűgöző stílusával, amellyel újra a magyar divatmárka, a Nanushka egyik ikonikus darabjában jelent meg – számolt be róla a Ripost. A színésznő az „Only Murders in the Building” ötödik évadának forgatásán viselte a Nanushka híres Halli ruháját. A csodás darab a márka Okobor™ vegán, saját fejlesztésű bőréből készült, ami nem csupán állatmentes, de gyártása is kisebb ökológiai lábnyommal jár.

Selena Gomez ezúttal a Nanushka egyik lélegzetelállító darabjával került a címlapokra

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /Northfoto

Selena Gomez nem először viselt Nanushkát

A Ripost megkérdezte a Nanushka csapatát, hogy milyennek álmodták meg a ruhát. Elmondásuk szerint a Halli ruha egy emblematikus darab, amely minimalista, mégis karakteres szabásvonal, időtálló sziluett és környezettudatos anyaghasználat. A Halli ruha a modern nő gardróbjának alapdarabja lehet – egyszerre elegáns és hétköznapi viseletre is alkalmas.

Selena már a The Kelly Clarkson Show-ban is a magyar márka ruhájában jelent meg, tovább erősítve ezzel a divatház nemzetközi hírnevét.

Mint kiderült, egy másik világsztár is a Nanushka mellett döntött. Bella Ramsey, a híres The Last of Us sorozat sztárja, szintén a Nanushkát választotta egy különleges televíziós megjelenésére. A Jonathan Ross Show-ban viselt szettjét a Nanushka kreatív csapata, Bella és stylistja, Fabio Immediato közösen dolgozta ki.

A sztárok kedvence a Nanushka

A Nanushka népszerűsége folyamatosan nő, és olyan hírességek is felfedezték már, mint a Bieber házaspár, Rihanna, Kourtney Kardashian, Margot Robbie, Michelle Obama. Sándor Szandra 20 éve alapította a Nanushkát Budapesten, amely mára globálisan is elismert branddé vált. Ma már New Yorkban, Londonban, Párizsban és Tokióban is saját üzletekkel büszkélkedhetnek.