Egyre jobban aggódnak Justin Bieberért a rajongói azok után, hogy számunkra egyre rémisztőbb hangvételű Instagram sztorikkal vagy épp posztokkal jelentkezik be. Nemrég ugyanis azt állította, egy csalónak és sunyinak érzi magát. Most pedig azt közölte, néha utálja magát. Azt is elárulta, gyerekként sokat mondták neki, ne utaljon senkit és semmit, ami miatt azt hitte, ő nem érezhet így. Ezzel pedig azt érte el, hogy habár "megfulladt ebben az érzésben", nem mert azt elismeri.

Egyre jobban aggódnak érte a rajongói. Fotó: NurPhoto via AFP

Nem csak akkor tudjuk elengedni az utálatot, ha először elfogadjuk, hogy az van, létezik, hogy elengedjük a fájdalmunkat, ami ezt az érzést okozza?

- tette fel a kérdést egy 24 órán keresztül elérhető történetében, amit követett az alábbi posztja:

Néha úgy érzem, utálom magamamat, amikor nem vagyok hiteles. Aztán eszembe jut az is, hogy igazából soha nem lehetünk elégedettek magunkkal. Legalábbis mindenki ezt mondja. Ennek ellenére utálom magam, amikor azért változok meg, hogy mások kedvére tegyek.

Ezen irománya pedig pont azok után jött, hogy nemrég még azt közölte, sokszor csalónak érzi magát. Pláne akkor, amikor valaki azt mondogatja, hogy megérdemelt valamit miközben ő érdemtelennek érzi magát. Úgy véli ugyanis, hogy az emberek valójában nem tudják, hogy milyen önző és ítélkező is valójában, írja az UNILAD.