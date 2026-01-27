Bocsánatot kért Kanye West, betegségre fogta viselkedését

Kanye West egy hosszú közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért számos antiszemita kirohanásáért. A világhírű zenész bevallotta, négy hónapja tartó mániás epizódon van túl, és megbánta tetteit.

Kanye West gyógyszeres kezelésen esett át a betegsége miatt Fotó: Getty Images via AFP

Magyarázat érkezett Kanye West botrányos viselkedésére

Az énekes hónapok óta viták középpontjában áll, miután feleségével, Bianca Censorival „meztelen” ruhában jelentek meg a Grammy-gálán. A zenész ezenfelül hónapok óta tesz közzé furcsa és botrányos posztokat a Twitteren.

Kanye West becsmérlő megjegyzéseket és aljas kirohanásokat tett többek között a zsidó közösségről és a feleségéről. De a rasszista megnyilvánulásoktól sem tartotta vissza magát.

Mindezek után egy hosszú nyilatkozatban, amelyet a Wall Street Journalban megjelent hirdetésben tett közzé, West most bocsánatot kért.

2025 elején egy négy hónapig tartó mániás epizódba estem, pszichotikus, paranoid és impulzív viselkedéssel, ami tönkretette az életemet. Ahogy a helyzet egyre fenntarthatatlanabbá vált, voltak olyan időszakok, amikor már nem akartam itt lenni.

Később megköszönte feleségének, Bianca Censorinak, hogy bátorította őt arra, hogy segítséget kérjen, miután elérte a mélypontot. Azt állítja, hogy mentális egészségi állapota egy 25 évvel ezelőtti baleset utáni agysérülésből ered, amely évekig észrevétlen maradt. Hozzátette, hogy „a bipoláris zavarnak megvan a saját védekezőrendszere”.

Tagadás. Amikor mániás vagy, nem gondolod, hogy beteg vagy. Azt hiszed, mindenki más túlreagál. Úgy érzed, hogy tisztábban látod a világot, mint valaha, miközben valójában teljesen elveszíted a kontrollt... A dolgok egyre rosszabbak lettek, minél tovább ignoráltam a problémát.

A zenész hosszú idő után végre bocsánatot kért azoktól, akiket bántott. West elárulta, hogy gyógyszeres kezelés, terápia, testmozgás és tiszta életmód segítségével próbálja megőrizni mentális egészségét, hogy ne bántsa többé a szeretteit – írja a Mirror.