Bocsánatot kért Kanye West, betegségre fogta viselkedését
Sokan gyanították, hogy mentális betegsége is közrejátszott a botrányos viselkedésében.
Kanye West egy hosszú közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért számos antiszemita kirohanásáért. A világhírű zenész bevallotta, négy hónapja tartó mániás epizódon van túl, és megbánta tetteit.
Magyarázat érkezett Kanye West botrányos viselkedésére
Az énekes hónapok óta viták középpontjában áll, miután feleségével, Bianca Censorival „meztelen” ruhában jelentek meg a Grammy-gálán. A zenész ezenfelül hónapok óta tesz közzé furcsa és botrányos posztokat a Twitteren.
Kanye West becsmérlő megjegyzéseket és aljas kirohanásokat tett többek között a zsidó közösségről és a feleségéről. De a rasszista megnyilvánulásoktól sem tartotta vissza magát.
Mindezek után egy hosszú nyilatkozatban, amelyet a Wall Street Journalban megjelent hirdetésben tett közzé, West most bocsánatot kért.
2025 elején egy négy hónapig tartó mániás epizódba estem, pszichotikus, paranoid és impulzív viselkedéssel, ami tönkretette az életemet. Ahogy a helyzet egyre fenntarthatatlanabbá vált, voltak olyan időszakok, amikor már nem akartam itt lenni.
Később megköszönte feleségének, Bianca Censorinak, hogy bátorította őt arra, hogy segítséget kérjen, miután elérte a mélypontot. Azt állítja, hogy mentális egészségi állapota egy 25 évvel ezelőtti baleset utáni agysérülésből ered, amely évekig észrevétlen maradt. Hozzátette, hogy „a bipoláris zavarnak megvan a saját védekezőrendszere”.
Tagadás. Amikor mániás vagy, nem gondolod, hogy beteg vagy. Azt hiszed, mindenki más túlreagál. Úgy érzed, hogy tisztábban látod a világot, mint valaha, miközben valójában teljesen elveszíted a kontrollt... A dolgok egyre rosszabbak lettek, minél tovább ignoráltam a problémát.
A zenész hosszú idő után végre bocsánatot kért azoktól, akiket bántott. West elárulta, hogy gyógyszeres kezelés, terápia, testmozgás és tiszta életmód segítségével próbálja megőrizni mentális egészségét, hogy ne bántsa többé a szeretteit – írja a Mirror.
