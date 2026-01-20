RETRO RÁDIÓ

Rúzsa Magdi barack popsit villantott – Fotó

Fiatalokat megszégyenítő formában van az énekesnő. Kigyúrta magát Rúzsa Magdi.

Rúzsa Magdolna, azaz Rúzsa Magdi Máté Péter-díjas magyar énekes szövegíró, dalszerző. A TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának harmadik győzteseként vált ismertté, sőt azóta már az új évadokban zsűritagként tért vissza a műsorba.

Az énekesnő hangjáért az egész ország odáig van. S rendszerint a figyelem középpontjába kerül, amikor kivételes alkalmakkor megmutatja hármas ikreit. Ezúttal azonban egy teljesen váratlant húzott Rúzsa Magdi. A szépséges énekesnő ugyanis sokak szilveszteri fogadalmát teljesítette, ugyanis az edzőteremből jelentkezett. Bár, hogy pontosan miért is ment le edzeni az rejtély, hiszen tökéletes, fiatalokat megszégyenítő formában van. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy már most január végig barack popsit villantott az edzőtermi tükrös fotón Rúzsa Magdi. 

