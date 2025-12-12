Aki biztosra szeretne menni, még ma rendelje meg a karácsonyi ajándékokat!

A Magyar Posta arra figyelmeztet, hogy az általa kezelt csomagok esetében az ajándék már csak akkor érkezik meg időben, még karácsony előtt, ha legkésőbb december 19-ig postára adja Magyarországon a feladó. Ehhez legkésőbb most pénteken érdemes megvenni a webshopból, amit még szeretnénk a fa alá tenni.

A ma megrendelt ajándékok még biztosan megérkeznek karácsonyig. Fotó: unsplash

Ma van a karácsonyi ajándék megrendelésének utolsó napja

A Magyar Posta közleménye így szól pontosan: a hazai webshopokban december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, és a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. A többi futárcég esetében sem árt sietni a megrendelésekkel:

a Foxpost csomagautomatáiba vagy átvételi pontra feladott küldeményeknél a végső határidő december 19. (péntek), házhoz szállítás esetén pedig december 17. (szerda),

a GLS szintén a 17-én feladott csomagok esetében tudja biztosítani, hogy 24-ig megérkezzenek,

a DPD a december 19-ig részükre átadott csomagokat szállítja ki karácsonyig,

az ExpressOne is a december 19-ig átvett csomagokat szállítja ki az ünnepekig.

Azt is fontos tudni, hogy a megrendelés napja általában nem esik egybe a futárcégnek való csomagátadás napjával - ezt a webshopok intézik. Így a fenti dátumokhoz képest 2-3 nappal korábban érdemes leadni a rendeléseket ahhoz, hogy biztosan megérkezzenek karácsonyig.

