Aki biztosra szeretne menni, még ma rendelje meg a karácsonyi ajándékokat!
A hazai webshopokban legkésőbb december 12-ig, azaz még ma érdemes leadni a rendeléseket. Akkor biztosan, ha a Magyar Postával szállíttatnánk a karácsonyi ajándékokat házhoz.
A Magyar Posta arra figyelmeztet, hogy az általa kezelt csomagok esetében az ajándék már csak akkor érkezik meg időben, még karácsony előtt, ha legkésőbb december 19-ig postára adja Magyarországon a feladó. Ehhez legkésőbb most pénteken érdemes megvenni a webshopból, amit még szeretnénk a fa alá tenni.
Ma van a karácsonyi ajándék megrendelésének utolsó napja
A Magyar Posta közleménye így szól pontosan: a hazai webshopokban december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, és a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. A többi futárcég esetében sem árt sietni a megrendelésekkel:
- a Foxpost csomagautomatáiba vagy átvételi pontra feladott küldeményeknél a végső határidő december 19. (péntek), házhoz szállítás esetén pedig december 17. (szerda),
- a GLS szintén a 17-én feladott csomagok esetében tudja biztosítani, hogy 24-ig megérkezzenek,
- a DPD a december 19-ig részükre átadott csomagokat szállítja ki karácsonyig,
- az ExpressOne is a december 19-ig átvett csomagokat szállítja ki az ünnepekig.
Azt is fontos tudni, hogy a megrendelés napja általában nem esik egybe a futárcégnek való csomagátadás napjával - ezt a webshopok intézik. Így a fenti dátumokhoz képest 2-3 nappal korábban érdemes leadni a rendeléseket ahhoz, hogy biztosan megérkezzenek karácsonyig.
32 éve ezen a napon hunyt el Antall József
Antall József történész és politikus, az MDF elnöke, miniszterelnök 1993. december 12-én, hosszú betegség után, 61 éves korában halt meg. Antall József kormányzása alatt Magyarország visszanyerte szuverenitását, befejeződött a szovjet csapatok kivonása az országból, kialakult és megszilárdult a demokratikus politikai intézményrendszer és Magyarországot felvették az Európa Tanácsba és társult az Európai Közösséghez. Halála után Boross Péter belügyminisztert nevezték ki miniszterelnökké.
Napra pontosan 66 éve rendezték az első Forma–1-es Nagydíjat
1959. december 12-én a Florida államban lévő Sebring-ben, az Egyesült Államok egyik legrégebbi versenypályáján volt az első nagydíj. Ez volt az 1959-es Formula-1 világbajnokság záró futama, és egyben az első amerikai nagydíj. A versenyt Bruce McLaren új-zélandi autóversenyző nyerte egy Cooper gépkocsival.
A jelzőrakéták feltalálója ezen a napon született
Martha Jane Coston feltalálónő, a tengeren használt színes jelzőrakéták feltalálója 1826. december 12-én született. Miután 1847-ben hirtelen megözvegyült, elhunyt férjének a naplójában találta a színes fáklyákra vonatkozó leírásokat. Férje emlékére 10 éven keresztül dolgozott tudósokkal és katonatisztekkel, hogy kikísérletezzék a hosszútávon világító fáklyát. Így született meg a ma is ismeretes vörös-fehér-zöld Pirotechnikai Éjjeli Jelzők (“Pyrotechnic Night Signal”). Az amerikai haditengerészet megvásárolta Marthatól a jogokat.
Ezen a napon született az egyik legismertebb énekes
Frank Sinatra többszörös Grammy- és Oscar-díjas, olasz származású amerikai énekes, zenész, színész 1915. december 12-én született Hoboken-ben (New Jersey, USA). Teljes nevén Frank Albert Sinatra egyike volt a legkelendőbb előadóknak a világszerte több mint 150 millió példányszámban elkelt lemezeinek köszönhetően. Gyakran emlegetik úgy, mint A Hangot.
Rekordszámú helyszínen lesz véradás Budapesten a hétvégén
Pénteken 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.), 12:00-18:00 óra között a Nyugati Pu. 10.vágányánál (1065. Budapest, Teréz krt. 55. ), 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.) és 10:00-16:00 óra között a Duna Plaza I. emeletén a Posta mellett (1138. Budapest, Váci út 178.) is lesz véradás. Szombaton pedig 07:00- 15:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben, 11:00-17:00 óra között a Westendbe (1062. Budapest, Váci út 1-3.), illetve 11:00-16:00 óra között a World Mallban (1152. Budapest, Szentmihályi út 167.) várják a véradókat.
Ilyen időnk lesz a hétvégén
A Köpönyeg szerint pénteken ismét kiterjedt köd képződhet a kora reggeli órákra. A nap folyamán sokfelé megmaradhat a ködfelhőzet, bár helyenként rövid időre kisüthet a nap. A maximumok mindössze +5, +6 fok közelében maradnak. Szombaton aztán párás, többfelé egész nap ködös, borongós idő körvonalazódik, helyenként szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet nagyjából +5 fok közelében tetőzik. Vasárnap jellemzően tartósan felhős, nyirkos időre számíthatunk. Szórványosan gyenge szitálás sem kizárt. A szél alig mozdul. Hajnalban 0 és +4, délután 2 és 6 fok között alakulnak az értékek.
Itt közlekednek hétvégén a fényvillamosok és a Mikulástrolik, buszok
- A 133E busz vonalán december 12-én, péntek üzemkezdettől – üzemzárásig Mikulásbusz közlekedik majd.
- A 77-es troli vonalán szintén december 12-én, pénteken 15:00-tól – 20:00-ig közlekedik majd a Mikulástroli.
- A 47 villamos vonalán pedig péntek 16:04-től – 20:50-ig közlekedik majd a fényvillamos.
- Szombaton a 72 troli vonalán jár majd a Mikulástroli 10:00-tól – 20:00 óráig.
- Ugyancsak szombaton a 224 busz vonalán jár majd a Mikulásbusz, üzemkezdettől – üzemzárásig.
- Emellett pedig a 62A villamos vonalán jár majd a fényvillamos szombat 14:54-től – 21:17-ig.
- Vasárnap a 30-as vonalán jár majd a Mikulásbusz üzemkezdettől – üzemzárásig.
- A 18-as villamos vonalán pedig a fényvillamos vasárnap 16:01-től – 21:31-ig.
Ünnepváró forgatag lesz a Hagyományok Házában
December 12. és 14. között a Hagyományok Háza ismét megnyitja kapuit azok előtt, akik a karácsonyi készülődést közös élményként szeretnék megélni. Az érdeklődőket adventi koncertek, bábelőadások, kézműves vásár, ajándékkészítő műhelyek, gyermektáncház, mesemondás és mesterségbemutatók várják. A részletes programok itt találhatók.
Szombaton Luca napja lesz
December 13-án Szent Lúciára emlékezünk, aki egy előkelő szicíliai családban nevelkedett, keresztény hitre tért, szép leány volt. Szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak szentelhesse, majd mártírhalált halt a hitéért. Védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és vakoknak, a bűnbánó utcanőknek, valamint a hegyes szerszámokkal dolgozóknak - olvasható a Wikipédián.
Az állatkert alapítója december 13-án hunyt el
Xantus János természettudós, néprajzkutató, ügyvéd, nemzetőr, utazó-felfedező, a Budapesti Állat- és Növénykert megalapítója 1894. december 13-án hunyt el. Észak-Amerikában 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket a még ismeretlen és feltáratlan területeken. Beszámolóit és gyűjtéseit Magyarországra küldte, ahol egyre nagyobb szakmai tekintélyre tett szert. 1864-ben hazatért Magyarországra hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére két év múlva megnyílhatott a pesti Állatkert, melynek első igazgatója is ő lett.
A szódavíz feltalálója ugyancsak december 13-án hunyta le örökre a szemét
Jedlik Ányos bencés pap, fizikus, az elektromotor, a szódavíz-előállító készülék és a dinamó feltalálója ugyancsak december 13-án hunyt el, 1895-ben. Összesen mintegy 80 találmány fűződik a nevéhez, részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, halála után pedig több utca és intézmény felvette a nevét.
Ingyenes koncert lesz az Eötvös10-ben
Mi sem tehetné szebbé az adventi időszakot, mint egy kellemes ünnepi koncert! December 13-án a KKV Kamarakórus tagjai kápráztatják el a közönséget mesés hangjukkal az Eötvös10 Művelődési Házban, megteremtve a karácsony meghitt melegségét. Az ingyenesen látogatható koncerten lehetőségünk nyílik arra, hogy kicsit lelassuljunk és együtt élvezzük a lágy dallamok simogatását - olvasható az esemény leírásában.
Vasárnap lesz a hűség napja
A velencei jegyzőkönyv értelmében 1921. december 14-e és 16-a között Sopron és környékének lakossága népszavazáson dönthette el, hogy Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozzanak-e inkább. A népszavazás eredményeként 355 km² került vissza Magyarország területéhez. A szavazás eredményének emlékére az országgyűlés a Leghűségesebb város címmel jutalmazta meg Sopront 2001-ben.
Nostradamus 522 esztendeje született
A francia orvos és asztrológus, jövendőmondó 1503. december 14-én látta meg a napvilágot. Orvosként a pestis leküzdéséért harcolt, de ebből nem tudott megélni, így egy obszervatóriumot állított fel. 1555-ben megjelentette a történelmi eseményekkel, találmányokkal és katasztrófákkal kapcsolatos jövendöléseket tartalmazó, Próféciák c. művét. Megjósolta például, hogy II. Henriket egy lovagi tornán halálos baleset éri. Amikor ez beigazolódott, általánosan elismerték és híres jövendőmondó lett, akinek jóslatai máig sokakra hatnak.
A tűzoltóságok megszervezője is ekkor született
Gróf Széchenyi Ödön György István Károly, Széchenyi István ifjabb fia, magyar és török főúr 1839. december 14-én született. Ő volt az állami tűzoltóságok megszervezője, irányítója Magyarországon és Törökországban is. Ő jutott el elsőként Magyarországról Párizsba kizárólag vízi úton.
Táncest lesz a Várkert Bazárban
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes december 14-i Téli tánc c. előadásán elfeledett ünnepi hagyományaink, szokásaink élednek újjá a színpadon. A téli ünnepkörről szóló táncesten a szürettől a farsangig tartó időszak tradíciói, illetve a néptánc és a népzene kerül középpontba a Várkert Bazárban. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre