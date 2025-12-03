Drograzzia során foglaltak le a rendőrök egy kistigrist Tiszafüreden

Egy tigris nem háziállat – elképesztő történetről számolt be szerdán reggel a Rendészeti Államtitkárság. Közleményük szerint a rendőrök egy tiszafüredi házban drograzziát tartottak, de hatalmas meglepetés érte őket. A kutatás során egy kistigrist találtak a házban, amit azonnal lefoglaltak. Az állat a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol megvizsgálták, és befogadták.

Kistigrist foglaltak le a drograzzia során Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Ilyet se láthatunk minden nap. Vajon mit szólnánk hozzá, ha a szomszéd egy tigrist tartana kutyák helyett? Tiszafüreden pontosan ez történt, ugyanis az egyik helyi lakostól a rendőrök lefoglaltak egyet. A kölyök az állatkertbe került, akik közleményt is adtak ki arról, hogy van egy új lakójuk.

Egy állat nem játék

– kezdték.

Akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról. A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatóját, dr. Sós Endre állatkerti főállatorvost profi csapatával most épp egy apró nagyragadozó, egy tigris ügyében riasztotta a Készenléti Rendőrség. A nyomozás állásáról és a hím kistigris történetéről természetesen csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, ezért mi csak annyit mondhatunk, hogy a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, kollégáink pedig tudásuk legjavával gondoskodnak róla

– írták közleményükben. Aztán persze arra is fény derült, hogy hogyan került hozzájuk. Megdöbbentő, de egy drograzzia során foglalták le a csoda szép kistigrist. A Rendészeti Államtitkárság közölte: az akció során nyávogott rá a kollégáikra a közel kilenc kilós tigris.

A cuki kölyök már biztonságban van Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

„A cicus egy tiszafüredi házban, eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben "nyávogott" rá kollégáinkra. A különösen veszélyes csúcsragadozó-kezdemény jelenléte okán a helyszínre a KR NNI speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek. A játékos, barátságos, csíkos szőrgombóc pillanatok alatt a hivatalos társaság központi figurája lett. A csapat egyik része gondoskodott elhelyezéséről, a többiek ismerkedtek a vicsorgó, morgó, nyivákoló macsekkal.