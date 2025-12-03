RETRO RÁDIÓ

Drograzzia során foglaltak le a rendőrök egy kistigrist Tiszafüreden

Amikor már nem tudod mit vegyél a pénzedért, akkor veszel egy tigrist? Úgy tűnik egy tiszafüredi férfi szerint igen. A rendőrség eredetileg drograzziát tartott, ám egy kistigrist is találtak a férfinál. Az állatot azonnal lefoglalták, már biztonságban van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Egy tigris nem háziállat – elképesztő történetről számolt be szerdán reggel a Rendészeti Államtitkárság. Közleményük szerint a rendőrök egy tiszafüredi házban drograzziát tartottak, de hatalmas meglepetés érte őket. A kutatás során egy kistigrist találtak a házban, amit azonnal lefoglaltak. Az állat a Fővárosi Állat- és Növénykertbe került, ahol megvizsgálták, és befogadták.

kistigrist
Kistigrist foglaltak le a drograzzia során Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert 

Kistigrist foglaltak le a drograzzia során 

Ilyet se láthatunk minden nap. Vajon mit szólnánk hozzá, ha a szomszéd egy tigrist tartana kutyák helyett? Tiszafüreden pontosan ez történt, ugyanis az egyik helyi lakostól a rendőrök lefoglaltak egyet. A kölyök az állatkertbe került, akik közleményt is adtak ki arról, hogy van egy új lakójuk. 

Egy állat nem játék 

– kezdték. 

Akkor sem, ha házikedvenceinkről, vagy háztáji állatokról beszélünk, de akkor végképp nem, ha különösen veszélyes ragadozókról. A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatóját, dr. Sós Endre állatkerti főállatorvost profi csapatával most épp egy apró nagyragadozó, egy tigris ügyében riasztotta a Készenléti Rendőrség. A nyomozás állásáról és a hím kistigris történetéről természetesen csak a nyomozóhatóság nyilatkozhat, ezért mi csak annyit mondhatunk, hogy a kisállat egészséges, genetikai vizsgálata folyamatban van, kollégáink pedig tudásuk legjavával gondoskodnak róla 

írták közleményükben. Aztán persze arra is fény derült, hogy hogyan került hozzájuk. Megdöbbentő, de egy drograzzia során foglalták le a csoda szép kistigrist. A Rendészeti Államtitkárság közölte: az akció során nyávogott rá a kollégáikra a közel kilenc kilós tigris. 

A cuki kölyök már biztonságban van Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

„A cicus egy tiszafüredi házban, eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartott rendőrségi akció közben "nyávogott" rá kollégáinkra. A különösen veszélyes csúcsragadozó-kezdemény jelenléte okán a helyszínre a KR NNI speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek. A játékos, barátságos, csíkos szőrgombóc pillanatok alatt a hivatalos társaság központi figurája lett. A csapat egyik része gondoskodott elhelyezéséről, a többiek ismerkedtek a vicsorgó, morgó, nyivákoló macsekkal.

Ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykert-be került, ahol megvizsgálták: a közel 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek.

A rendőrök nem tudták feledni, csapatostul látogatták meg újdonsült, mostanság a nyúlhusit preferáló cimborájukat. A helyszínen elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás” – zárták beszámolójukat. 


 

 

