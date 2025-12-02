RETRO RÁDIÓ

Pánik a karácsonyi vásár és vidámparknál: kábítószert árusító tinik okoztak káoszt

A tinik a kiérkező rendőröket is bántalmazták.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.12.02.
kábítószer rendőrség drog

Kitört a pánik azon a karácsonyi vásárral egybekötött vidámparkos helyszínen, ahol két tinit a rendőrség kábítószer terjesztés közben fogott el. A 15 és 26 évesek azonban nem adták meg magukat, nekiálltak verekedni a hatóság embereivel és egyes beszámolók szerint le is köpték a hatóságokat. A hírek szerint a káosztól sokan megrémültek, többen sikítva menekültek az Old Market Square-ről Nottinghamben. A zűrzavar akkora volt, hogy még a villamosközlekedést is leállították a helyszínen 40 percre. 

Kábítószert árusító tiniket fogtak el a karácsonyi vásár és vidámpark előtt.
Kábítószert árusító tiniket fogtak el a karácsonyi vásár és vidámpark előtt. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

 

Kábítószert árusító tiniket fogtak el a karácsonyi vásár és vidámpark előtt

A rendőrség a hétfői, december elsejei eset után közleményben közölte, hogy két embert tartóztattak le. Szóvivőjük így nyilatkozott:

A rendőrség két gyanúsítottat tartóztatott le a városközpontban történt rendzavarás kapcsán

 - árulta el hozzátéve, az egyik elfogott személy egy 15 éves fiú, akit kábítószer-kereskedelem gyanújával, A-kategóriás drog árusításának feltételezésével vettek őrizetbe. A másik letartóztatott pedig egy 16 éves fiú, aki azzal gyanúsítanak, hogy akadályozta a rendőröket feladataik ellátásában. 

Az ügyben a nyomozás jelenleg is zajlik, írja a DailyStar kiemelve, a villamosközlekedés átmeneti megállítására azért volt szükség, mert az intézkedés során egy villamosajtó megrongálódott. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu