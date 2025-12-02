Pánik a karácsonyi vásár és vidámparknál: kábítószert árusító tinik okoztak káoszt

Kitört a pánik azon a karácsonyi vásárral egybekötött vidámparkos helyszínen, ahol két tinit a rendőrség kábítószer terjesztés közben fogott el. A 15 és 26 évesek azonban nem adták meg magukat, nekiálltak verekedni a hatóság embereivel és egyes beszámolók szerint le is köpték a hatóságokat. A hírek szerint a káosztól sokan megrémültek, többen sikítva menekültek az Old Market Square-ről Nottinghamben. A zűrzavar akkora volt, hogy még a villamosközlekedést is leállították a helyszínen 40 percre.

Kábítószert árusító tiniket fogtak el a karácsonyi vásár és vidámpark előtt. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Kábítószert árusító tiniket fogtak el a karácsonyi vásár és vidámpark előtt

A rendőrség a hétfői, december elsejei eset után közleményben közölte, hogy két embert tartóztattak le. Szóvivőjük így nyilatkozott:

A rendőrség két gyanúsítottat tartóztatott le a városközpontban történt rendzavarás kapcsán

- árulta el hozzátéve, az egyik elfogott személy egy 15 éves fiú, akit kábítószer-kereskedelem gyanújával, A-kategóriás drog árusításának feltételezésével vettek őrizetbe. A másik letartóztatott pedig egy 16 éves fiú, aki azzal gyanúsítanak, hogy akadályozta a rendőröket feladataik ellátásában.

Az ügyben a nyomozás jelenleg is zajlik, írja a DailyStar kiemelve, a villamosközlekedés átmeneti megállítására azért volt szükség, mert az intézkedés során egy villamosajtó megrongálódott.