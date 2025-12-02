RETRO RÁDIÓ

Nyugdíj-kiegészítés gyanánt dílerkedett a nagypapa Mátraverebélyen

A mátraverebélyi nyugdíjas kábítószert árusított, és azzal fizetett a házimunkában segítőknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Mindennap volt segítője annak a drogdílerkedésből élő nyugdíjas férfinak, aki kábítószerrel fizetett a ház körüli munkákért cserébe Mátraverebélyen.

Drogdíler volt a nyugdíjas 

Az adatok szerint egy 79 éves férfi az elmúlt évben naponta adott el drogot helyi ismerőseinek. A ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett a nőknek, akik mostak, főztek, takarítottak rá. „Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője az özvegy férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz. Munkatársaink az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal, akiknél megtalálták a tőle származó kábítószert. 

Az idős férfi másodvirágzásának november 28-án lett vége, amikor a szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai lakásán fogták el, és előállították a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – írja a rendőrség.

