Nyugdíj-kiegészítés gyanánt dílerkedett a nagypapa Mátraverebélyen

Mindennap volt segítője annak a drogdílerkedésből élő nyugdíjas férfinak, aki kábítószerrel fizetett a ház körüli munkákért cserébe Mátraverebélyen.

Nyugdíj-kiegészítés gyanánt drogdíler is volt a nagypapa Mátraverebélyen. Fotó: rendőrség

Drogdíler volt a nyugdíjas

Az adatok szerint egy 79 éves férfi az elmúlt évben naponta adott el drogot helyi ismerőseinek. A ház körüli munkákért is tiltott szerrel törlesztett a nőknek, akik mostak, főztek, takarítottak rá. „Ez a fizetési mód vonzotta a helyi fogyasztókat, így szinte mindennap volt önkéntes segítője az özvegy férfinak, és nyugdíj-kiegészítésként jól ment a biznisz. Munkatársaink az elmúlt időszakban többször intézkedtek olyan fogyasztókkal, akiknél megtalálták a tőle származó kábítószert.

Az idős férfi másodvirágzásának november 28-án lett vége, amikor a szakértői véleményekkel és tanúvallomásokkal megalapozott nyomozás eredményeként a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai lakásán fogták el, és előállították a kapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt – írja a rendőrség.