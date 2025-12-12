Hol vagy havazás? Ilyen idő vár ránk a következő napokban

November végén már országszerte több helyen is fehérbe borult a táj. A havazás egyik pillanatról a másikra érkezett meg kicsiny hazánkba. Ám pár nap után a hónap nyoma se maradt, sőt azóta sem hallani arról, hogy érkezni egy kis hó. Pedig lassan itt van az év végével a karácsony.

Havazásnak semmi híre / Fotó: Gettyimages.com / Illusztráció

Nincs kilátásba havazás

Péntek: Borult, párás, néhol egész nap ködös időre van kilátás. Szitálás, ködszitálás előfordulhat. 5 fok köré csökken a hőmérséklet.

Szombat: Továbbra is jellemzően szürke, párás időre készülhetünk. Helyenként gyenge szitálás kialakulhat, a szél pedig alig lesz érezhető. A hajnali órákban 0 és +6 fok közé hűl a levegő, délután pedig 4–7 fok várható.

Vasárnap: Túlnyomórészt borongós, párás marad az időjárás, esetleg ÉNy-on vékonyodik el a felhőzet. Gyenge szitálás többfelé előfordulhat. Marad a +5 fok körüli hőmérséklet, de a naposabb tájakon ennél valamivel magasabb maximumok is előfordulhatnak.

Hétfő: Többnyire borult, párás időre számíthatunk (akár ködszitálással), de időnként elvékonyodhat a felhőzet. A maximum +5 fok körül várható - írja a Köpönyeg.