RETRO RÁDIÓ

Megszületett a döntés Szoboszlai Dominikról Liverpoolban

Arne Slot már a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elárulta a döntését. Szoboszlai Dominik biztosan játszani fog a Liverpool-PSV BL-meccsen.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.26. 06:15
Szoboszlai Dominik Bajnokok Ligája Liverpool PSV Eindhoven

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép a szerda esti Liverpool-PSV Bajnokok Ligája mérkőzésen (21:00). Egy dolgot viszont még nem tud ezzel kapcsolatban a holland szakember.

Liverpool-PSV: Szoboszlai Dominik biztosan játszik
Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép a szerdai Liverpool-PSV Bajnokok Ligája mérkőzésen Fotó: Shaun Botterill

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón szóba került, hogy a csapat magyar balhátvédje, Kerkez Milos jól ismeri a PSV-t, ugyanis 2022 és 2023 között Hollandiában játszott, az AZ Alkmaar játékosa volt.

Természetesen nem ennek alapján állítom össze a védelmet. Ami tény, jelenleg öt védőnk van, és az ő posztján van két emberünk, a többi poszton pedig Joe Gomez is játszhat

– idézi Arne Slot szavait a Magyar Nemzet. A holland szakember ezen a ponton kapta meg a kérdést, hogy Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz-e, mint a Nottingham elleni bajnokin?

Liverpool-PSV: Szoboszlai biztosan játszik

Dom a pálya más területein is remekül teljesít. A Forest elleni meccsen arra számítottam, hogy nagy labdabirtoklási fölényben leszünk, és jobbhátvédként is lesz lehetősége felfutva segíteni a támadásainkat. Majd még meglátom, hogy most milyen feladatot szánok neki, de az biztos, hogy játszani fog

 – közölte a magyar focistával kapcsolatos döntését Arne Slot.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu