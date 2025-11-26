Megszületett a döntés Szoboszlai Dominikról Liverpoolban
Arne Slot már a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elárulta a döntését. Szoboszlai Dominik biztosan játszani fog a Liverpool-PSV BL-meccsen.
A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép a szerda esti Liverpool-PSV Bajnokok Ligája mérkőzésen (21:00). Egy dolgot viszont még nem tud ezzel kapcsolatban a holland szakember.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón szóba került, hogy a csapat magyar balhátvédje, Kerkez Milos jól ismeri a PSV-t, ugyanis 2022 és 2023 között Hollandiában játszott, az AZ Alkmaar játékosa volt.
Természetesen nem ennek alapján állítom össze a védelmet. Ami tény, jelenleg öt védőnk van, és az ő posztján van két emberünk, a többi poszton pedig Joe Gomez is játszhat
– idézi Arne Slot szavait a Magyar Nemzet. A holland szakember ezen a ponton kapta meg a kérdést, hogy Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz-e, mint a Nottingham elleni bajnokin?
Liverpool-PSV: Szoboszlai biztosan játszik
Dom a pálya más területein is remekül teljesít. A Forest elleni meccsen arra számítottam, hogy nagy labdabirtoklási fölényben leszünk, és jobbhátvédként is lesz lehetősége felfutva segíteni a támadásainkat. Majd még meglátom, hogy most milyen feladatot szánok neki, de az biztos, hogy játszani fog
– közölte a magyar focistával kapcsolatos döntését Arne Slot.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre