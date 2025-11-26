Megszületett a döntés Szoboszlai Dominikról Liverpoolban

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot úgy döntött, hogy Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép a szerda esti Liverpool-PSV Bajnokok Ligája mérkőzésen (21:00). Egy dolgot viszont még nem tud ezzel kapcsolatban a holland szakember.

Szoboszlai Dominik biztosan pályára lép a szerdai Liverpool-PSV Bajnokok Ligája mérkőzésen Fotó: Shaun Botterill

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón szóba került, hogy a csapat magyar balhátvédje, Kerkez Milos jól ismeri a PSV-t, ugyanis 2022 és 2023 között Hollandiában játszott, az AZ Alkmaar játékosa volt.

Természetesen nem ennek alapján állítom össze a védelmet. Ami tény, jelenleg öt védőnk van, és az ő posztján van két emberünk, a többi poszton pedig Joe Gomez is játszhat

– idézi Arne Slot szavait a Magyar Nemzet. A holland szakember ezen a ponton kapta meg a kérdést, hogy Szoboszlai újra jobbhátvéd lesz-e, mint a Nottingham elleni bajnokin?

Liverpool-PSV: Szoboszlai biztosan játszik

Dom a pálya más területein is remekül teljesít. A Forest elleni meccsen arra számítottam, hogy nagy labdabirtoklási fölényben leszünk, és jobbhátvédként is lesz lehetősége felfutva segíteni a támadásainkat. Majd még meglátom, hogy most milyen feladatot szánok neki, de az biztos, hogy játszani fog

– közölte a magyar focistával kapcsolatos döntését Arne Slot.