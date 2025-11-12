Kerkez Milos nem kertel, jelenleg nem érdekli a Liverpool

Kerkez Milos szerint az örmények igazi harcosok, ezért nehéz ellenük játszani, de két olyan kulcsjátékos visszatérésével, mint amilyen Sallai Roland és Varga Barnabás, újra meg kell találni a győzelemhez vezető utat a vb-selejtezőn. Az örmény-magyar meccsen akár a továbbjutásunk is eldőlhet.

Kerkez Milos játékán sok múlhat az örmények ellen Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kerkez Milos fáradtnak érzi magát

A 22 éves hátvéd elárulta, most nem foglalkozik a Liverpoollal, kizárólag a magyar válogatottra koncentrál.

Természetesen csalódott voltam a Manchester City elleni rangadó elvesztése után, de ez már a múlt, most annak örülök, hogy itt lehetek. Tiszta fejjel csakis a magyar válogatottra koncentrálok, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Noha mostanság kevesebb lehetőséget kapok Liverpoolban, ettől függetlenül jól érzem magam és kiváló formában vagyok. Azért jöttünk, hogy megszerezzük a három pontot. Mindenki jó hangulatban van a válogatottnál, de ez szinte természetes, mert a nemzeti együttes szinte olyan, mint egy nagy család. Csütörtökön ezt a pályán is meg kell mutatnunk

- mondta Kerkez, aki elismerte, ő személy szerint kissé fáradt az időeltolódás okozta nehézség miatt.

Az Örményország-Magyarország vb-selejtezőt csütörtökön 18 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.

Az F csoport állása 1. Portugália 10 pont 2. Magyarország 5 pont 3. Írország 4 pont 4. Örményország 3 pont