"Minden jót, Dárdai Pál! Csak a legjobbakat kívánjuk neked! Sok boldogságot, egészséget és sikereket a következő évedre is!" – köszöntötte a Hertha BSC meleg szavakkal vasárnap a 49. születésnapját ünnepelt Dárdai Pált. A német másodosztályban ragadt berlini futballklubot 1997 óta szolgáló Bundesliga-rekorder ennél is jobban örülhetett annak, amivel középső fia, Dárdai Márton lepte meg a jeles napon.

Dárdai Pál (balra) középső fia, Márton volt a meglepő feltámadást produkáló Hertha egyik legjobbja Braunschweigben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Hertha közösségi oldalain megjelent köszöntések kommentmezőiben rengeteg szurkoló üzent a játékosként, majd edzőként is közönségkedvencnek számító Dárdai-apukának. Sokan azt is hozzátették a jókívánságaikhoz, hogy mennyire hiányzik nekik az edzői posztról harmadszor tavaly nyáron leváltott magyar klubikon – és azt is, hogy remélhetőleg a csapat megajándékozza három ponttal.

"Élő legenda, hiányzol nekünk!";

"Röber és Favre után a legjobb edzőnk";

"Csak szerintem lennénk vele sokkal följebb a tabellán?";

"A legjobbakat, Pál! Rövidesen talán rájönnek, hogy csak te tudod egyenesbe hozni a csapatot";

"Öt héten belül újra te leszel az edző";

"Hozz nekünk ma szerencsét!" – sorjáznak hosszan a szeretetteljes üzenetek a szülinapos Dárdai Pálnak.

Három pont Dárdai Pál ajándéka

Kivételesen a csapat is megtette a magáét. A lassan a másodosztályban is a kiesés ellen küzdő Hertha játékosai tényleg meglepő, 5-1-es győzelmet arattak az osztályozós 16. helyen álló Eintracht Braunschweig (a szintén magyar válogatott Szabó Levente csapata) vendégeként. Majdnem két hónapja, január 19. (Paderborn-Hertha 1-2) óta, hét vereség és egyetlen döntetlen után ez volt Dárdaiék első győzelme.

A Dárdai Pál szülinapi ajándékaként is felfogható, gólzáporos győzelem során Dárdai Palkó csak a kispadig jutott, főszerepet vállalt viszont a magyar válogatott kerettag öccse, Dárdai Márton: gólt ugyan nem lőtt, de a beszámolók szerint a végre stabilan játszó védelem oszlopa volt.

A 14. helyezett Hertha legközelebb – a válogatott szünet után – március 29-én a 10. Karlsruhét fogadja majd a berlini Olimpiai-stadionban, ahol újabb borzalmas sorozatot kéne megszakítani. A másodosztályban is a világ 25. legtöbb nézője ellenére hazai pályán a 18 csapatos mezőny legrosszabbja a berlini csapat; legutóbb tavaly októberben nyert otthon (3-1-re, akkor is a Braunschweig ellen), azóta öt vereség mellett csak két döntetlenre futotta az előbb Cristian Fiél, majd egy hónapja Stefan Leitl vezetőedző csapatának.