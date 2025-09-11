RETRO RÁDIÓ

Dárdai helyett neki kell játszania, a magyar válogatott védőt dicséri Csank János

Régóta tudjuk, hogy Csank Jánosnak jó az orra a futballhoz. Szalai Attila személyében már évekkel ezelőtt meglátta a válogatott védőt.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.11. 16:35
labdarúgás válogatott Csank János Szalai Attila

A Németországban (Hoffenheim) és Belgiumban (Standard Liége) elkótyavetyélt hónapok után sínen van Szalai Attila, a Kasimpasa légiósa. Korábbi szövetségi kapitányunk, Csank János régóta állítja: ha Szalai újra formába lendül, azaz állandóan futballozik valamelyik klubban, ő a jó megoldás a nemzeti együttesben és nem Dárdai Márton.

Szalai Attila visszatért a magyar válogatottba
Szalai Attila visszatért a magyar válogatottba Fotó: Tumbász Hédi

Szalai Attila hosszabb idő után Írország és Portugália ellen volt a kezdőcsapat tagja a válogatottban.

Már akkor megláttam személyében a jövő válogatott játékosát, amikor 2017 és 2019 között Mezőkövesden szerepelt. Kiválóan helyezkedett, fizikai mutatói rendben voltak, minden csak attól függött, hogy melyik klubban ver végképp gyökeret. Most a török bajnokságban számít megbízható alapembernek

- nyilatkozta az exkapitány a Metropolnak, majd hozzátette: nem csalódott a Szalai-famíliában, elvégre a válogatott játékos édesapja, aki szintén Attila, a Vácban szerepelt Csank keze alatt.

Ugyanazt tudja, amit a papája. Az írek elleni 2-2-es vb-selejtezőn kiválóan futballozott Dublinban, a portugálok elleni 2-3 alkalmával kicsit visszafogottabban játszott, bár akkor sem ő volt az együttes leggyengébbje. A jövőben még jobban össze kell csiszolnia a játékát Kerkez Milossal. Amennyiben felújítja azt a korábbi jó szokását, hogy többször vállalkozik felfutásra és középre ívelésre, még látványosabbá válhat a futballja

A szakember azt reméli, hogy a védő tartja jó formáját, elvégre októberben az örmények elleni hazai és a portugálokkal szembeni idegenbeli újabb selejtezőn komoly feladatok várnak rá. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu