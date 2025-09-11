Dárdai helyett neki kell játszania, a magyar válogatott védőt dicséri Csank János

A Németországban (Hoffenheim) és Belgiumban (Standard Liége) elkótyavetyélt hónapok után sínen van Szalai Attila, a Kasimpasa légiósa. Korábbi szövetségi kapitányunk, Csank János régóta állítja: ha Szalai újra formába lendül, azaz állandóan futballozik valamelyik klubban, ő a jó megoldás a nemzeti együttesben és nem Dárdai Márton.

Szalai Attila visszatért a magyar válogatottba Fotó: Tumbász Hédi

Szalai Attila hosszabb idő után Írország és Portugália ellen volt a kezdőcsapat tagja a válogatottban.

Már akkor megláttam személyében a jövő válogatott játékosát, amikor 2017 és 2019 között Mezőkövesden szerepelt. Kiválóan helyezkedett, fizikai mutatói rendben voltak, minden csak attól függött, hogy melyik klubban ver végképp gyökeret. Most a török bajnokságban számít megbízható alapembernek

- nyilatkozta az exkapitány a Metropolnak, majd hozzátette: nem csalódott a Szalai-famíliában, elvégre a válogatott játékos édesapja, aki szintén Attila, a Vácban szerepelt Csank keze alatt.

Ugyanazt tudja, amit a papája. Az írek elleni 2-2-es vb-selejtezőn kiválóan futballozott Dublinban, a portugálok elleni 2-3 alkalmával kicsit visszafogottabban játszott, bár akkor sem ő volt az együttes leggyengébbje. A jövőben még jobban össze kell csiszolnia a játékát Kerkez Milossal. Amennyiben felújítja azt a korábbi jó szokását, hogy többször vállalkozik felfutásra és középre ívelésre, még látványosabbá válhat a futballja

A szakember azt reméli, hogy a védő tartja jó formáját, elvégre októberben az örmények elleni hazai és a portugálokkal szembeni idegenbeli újabb selejtezőn komoly feladatok várnak rá.