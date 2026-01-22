Bundesliga-klub szupertehetségével erősített az Újpest

Németországban született és felnőtt, az Eintracht Frankfutban nevelkedett, mégis magyar futballistát szerződtetett az Újpest a 19 éves Fenyő Noah személyében. A középpályásként és védőként is bevethető, magyar U21-es válogatott játékosról távozó toptehetségként írnak az átigazolásáról hírt adó német sportlapok.

Fenyő Noah az Eintracht Frankfurttól érkezett kölcsönbe Újpestre (Fotó: ujpestfc.hu)

A nyilvánvalóan elsősorban Dárdai Pál sportigazgató munkáját dicsérő Fenyő-szerződéssel kapcsolatban a Transfermarkt úgy értesült: egyelőre csak nyárig szóló kölcsönről van szó, de az Újpest vásárlási opcióval, a Frankfurt pedig visszavásárlási opcióval biztosította be az érdekeit.

A német és magyar állampolgársággal is rendelkező Fenyő Noah régóta a Bajnokok Ligája-főtáblás német klub proficsapatának kerettagja, de a bemutatkozásáért eddig hiába küzdött. Akár ehhez is fontos lépcsőfokot jelenthet számára, hogy a Bundesliga-sztárokkal közös edzéseknél, az U19-es ificsapat Ifjúsági Liga-mérkőzéseinél és az Eintracht-tartalékcsapat ötödosztályú meccseinél több tapasztalatot szerezzen a felnőtt futballban.

Fenyő Noah számára új lépcsőfok a magyar NB I

„A döntésem oka egyszerű. Noha Németországban nevelkedtem, mindig szerettem Budapestre járni, az Újpest pedig Magyarország egyik legjelentősebb klubja. Kedvelem a magyar focit, ez pedig komoly előrelépés a karrieremben, hiszen először szerepelhetek egy élvonalbeli, felnőtt csapatban, ráadásul ismerem Szélesi Zoltánt az utánpótlás-válogatottakból, ami még inkább könnyítette a döntésemet” – nyilatkozta a szerződése aláírása után az Újpest honlapjának Fenyő, aki művész szülők gyermekeként nőtt fel: az édesapja magyar, az édesanyja német. Mindketten a klasszikus zenei világban dolgoznak, nála azonban a futball jelentette az utat az életben.

Hogy az általa 2016 óta szolgált frankfurtiak nagyon is építenének Fenyő Noah-ra, jelzi: miután 2024 nyarán, 18 évesen az első profi szerződést kötötték vele, három hónappal később már meg is hosszabbították azt 2029-ig.

„Fenyő Noah az elmúlt másfél évben nagyon sokat fejlődött nálunk, és különösen nagyot lépett előre a proficsapat edzésein. Ez a fejlődés tükröződött a juniorjaink és az UEFA Ifjúsági Liga meccsein is. Most lehetőséghez jut további játéktapasztalatot gyűjteni egy külföldi bajnokságban, hogy megtegye a következő lépést a fejlődésében. Sok sikert kívánunk Noah-nak Budapesten!” – nyilatkozta róla Timmo Hardung, az Eintracht Frankfurt sportigazgatója.