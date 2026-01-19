RETRO RÁDIÓ

Elszabadult a pokol Berlinben, Dárdai főnöke nekiment a rendőröknek

Dárdai Máron klubvezetői szerint is túl konfrontatívak a rendőrök a szurkolóikkal. Összesen 52 sérültet hozott a Hertha-Schalke rangadó előtti balhé.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.01.19. 17:15
hertha schalke szurkolók rendőr dárdai márton

71 157 néző előtt rendezték meg szombaton a Hertha-Schalke rangadót a német labdarúgó-Bundesliga másodosztályának 2026-os rajtján. A mintegy 25 ezer vendégszurkolót is vonzó meccsen a magyar válogatott Dárdai Mártont is a soraikban tudó házigazdák voltak jobbak, de a végeredmény 0-0 lett. Ennél is inkább elrontotta a berliniek hangulatát, hogy a nagy mérkőzés előtt, az egyik kapunál brutálisan összecsaptak a rendőrök és a Hertha-drukkerek.

Botrány a Hertha-Schalke rangadón: a berlini vezetők szerint a rendőrök régóta túl konfrontatívak a szurkolókkal szemben
Botrány a Hertha-Schalke rangadón: a berlini vezetők szerint a rendőrök régóta túl konfrontatívak a szurkolókkal szemben (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A 31 szurkoló és 21 rendőr – részben súlyos – sérülését, illetve több őrizetbe vételt hozó csata után a Hertha-tábor egy jelentős része úgy tiltakozott a szerinte túl agresszív hatósági fellépés ellen, hogy távolmaradt a lelátóról. Sőt a szolidarítást vállaló Schalke-tábor csoportjaival együtt a molinóikat eltéve, csöndben figyelték a rangadót. 

Hertha-Schalke: Hiányzott a szurkolás

Dárdaiék edzője, Stefan Leitl még nem tudott ennek pontos okairól, amikor a szokásos szurkolás elmaradása miatt dohogott:

„Kár, mert a srácok nagyon-nagyon jól játszottak, és ma a szurkolói támogatás talán megadta volna nekünk a győzelemhez hiányzó plusz 1-2 százalékot.”

A Hertha ügyvezetője, Peter Görlich is sajnálatát fejezte ki a szokatlanul rossz hangulatért. A német fővárosi klub egyértelműen a szurkolók pártjára állt, élesen bírálva a hónapok óta tapasztalható rendőri agressziót, és egyeztetést kezdeményezett a drukkerek képviselői, a rendőri és politikai vezetők részvételével.

A drukkerek a rendőröket, a rendőrök a drukkereket vádolják indokolatlanul erőszakos viselkedéssel a meccs előtti beléptetésnél.

A 2. Bundesliga állása:

  1. Schalke 38 pont
  2. Elversberg 34 (33-18)
  3. Darmstadt 34 (32-20)

...7. Hertha 29

(Az első két helyezett feljut az élvonalba, a harmadik oda-visszavágós osztályozót játszik a Bundesliga 16. helyezettjével.)

 

 

