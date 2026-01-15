RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj Berlinben, Dárdaiért aggódnak a Herthánál

Az egész évet meghatározó rangadóra készül a Hertha a Bundesliga 2-ben az éllovas Schalke ellen. Dárdai Márton és Fabian Reese betegséggel küzdenek.

Szerző: LL
Létrehozva: 2026.01.15. 16:00
dárdai márton schalke fabian reese hertha

A Bundesliga élvonalába visszavágyó Hertha Berlin labdarúgócsapata az osztályozós harmadik helytől öt, a közvetlen feljutással járó első-második pozíciótól kilenc, illetve hat pontnyi távolságra kezdi meg a hétvégén a német másodosztály 2026-os meccsdömpingjét. Ráadásul a nyitányon éppen az éllovas Schalke 04 vendégeskedik az Olimpiai-stadionban, azaz a fővárosiak egész idényét meghatározhatja a rajt. Ehhez képest nagyon rossz hírek érkeztek a Hertha két erősségéről, Dárdai Mártonról és Fabian Reeséről.

Dárdai Márton (balra) és Fabian Reese vírusos fertőzéssel dőltek ágynak a Hertha-Schalke rangadó előtt
Dárdai Márton (balra) és Fabian Reese vírusos fertőzéssel dőltek ágynak a Hertha-Schalke rangadó előtt        Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Német sajtóhírek szerint óriási az aggodalom a Hertha háza táján a várva várt rangadó előtt. Az még hagyján, hogy dugába dőlt az egyik erősítési terv (az augsburgi Elias Saad a rivális Hannoverhez került kölcsönbe), sokkal aggasztóbb, hogy Dárdai Márton és Fabian Reese személyében a védekezés, illetve a támadás egy-egy kulcsembere küzd vírusos megbetegedéssel. A Hertha erősségei szobatársak voltak a portugáliai edzőtáborban, hazatérve pedig mindketten az ágyat nyomják.

Dárdai Mártonék versenyt futnak az idővel

– Fabi és Márton rendesen megszenvedik a betegséget. A szombat esti Schalke-meccsig alig van már idejük felépülni. Ki kell várnunk – panaszolta Stefan Leitl vezetőedző.

Reese a győzelmi kényszerben játszó Hertha csapatkapitánya és gólpasszkirálya; a középső Dárdai-fiú pedig a védelem egyik oszlopa. A másik, Toni Leistner eltiltás miatt biztosan nem léphet pályára a rangadón, Dárdai lehetséges helyettese, Niklas Kolbe pedig sérült.

A 2. Bundesliga állása:

  1. Schalke 37 pont
  2. Elversberg 34
  3. Darmstadt 33 (29-17)
  4. Paderborn 33 (28-18)
  5. Hannover 29
  6. Hertha 28

 

 

