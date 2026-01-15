Nagy a baj Berlinben, Dárdaiért aggódnak a Herthánál

A Bundesliga élvonalába visszavágyó Hertha Berlin labdarúgócsapata az osztályozós harmadik helytől öt, a közvetlen feljutással járó első-második pozíciótól kilenc, illetve hat pontnyi távolságra kezdi meg a hétvégén a német másodosztály 2026-os meccsdömpingjét. Ráadásul a nyitányon éppen az éllovas Schalke 04 vendégeskedik az Olimpiai-stadionban, azaz a fővárosiak egész idényét meghatározhatja a rajt. Ehhez képest nagyon rossz hírek érkeztek a Hertha két erősségéről, Dárdai Mártonról és Fabian Reeséről.

Dárdai Márton (balra) és Fabian Reese vírusos fertőzéssel dőltek ágynak a Hertha-Schalke rangadó előtt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Német sajtóhírek szerint óriási az aggodalom a Hertha háza táján a várva várt rangadó előtt. Az még hagyján, hogy dugába dőlt az egyik erősítési terv (az augsburgi Elias Saad a rivális Hannoverhez került kölcsönbe), sokkal aggasztóbb, hogy Dárdai Márton és Fabian Reese személyében a védekezés, illetve a támadás egy-egy kulcsembere küzd vírusos megbetegedéssel. A Hertha erősségei szobatársak voltak a portugáliai edzőtáborban, hazatérve pedig mindketten az ágyat nyomják.

Dárdai Mártonék versenyt futnak az idővel

– Fabi és Márton rendesen megszenvedik a betegséget. A szombat esti Schalke-meccsig alig van már idejük felépülni. Ki kell várnunk – panaszolta Stefan Leitl vezetőedző.

Reese a győzelmi kényszerben játszó Hertha csapatkapitánya és gólpasszkirálya; a középső Dárdai-fiú pedig a védelem egyik oszlopa. A másik, Toni Leistner eltiltás miatt biztosan nem léphet pályára a rangadón, Dárdai lehetséges helyettese, Niklas Kolbe pedig sérült.