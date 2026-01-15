Nagy a baj Berlinben, Dárdaiért aggódnak a Herthánál
Az egész évet meghatározó rangadóra készül a Hertha a Bundesliga 2-ben az éllovas Schalke ellen. Dárdai Márton és Fabian Reese betegséggel küzdenek.
A Bundesliga élvonalába visszavágyó Hertha Berlin labdarúgócsapata az osztályozós harmadik helytől öt, a közvetlen feljutással járó első-második pozíciótól kilenc, illetve hat pontnyi távolságra kezdi meg a hétvégén a német másodosztály 2026-os meccsdömpingjét. Ráadásul a nyitányon éppen az éllovas Schalke 04 vendégeskedik az Olimpiai-stadionban, azaz a fővárosiak egész idényét meghatározhatja a rajt. Ehhez képest nagyon rossz hírek érkeztek a Hertha két erősségéről, Dárdai Mártonról és Fabian Reeséről.
Német sajtóhírek szerint óriási az aggodalom a Hertha háza táján a várva várt rangadó előtt. Az még hagyján, hogy dugába dőlt az egyik erősítési terv (az augsburgi Elias Saad a rivális Hannoverhez került kölcsönbe), sokkal aggasztóbb, hogy Dárdai Márton és Fabian Reese személyében a védekezés, illetve a támadás egy-egy kulcsembere küzd vírusos megbetegedéssel. A Hertha erősségei szobatársak voltak a portugáliai edzőtáborban, hazatérve pedig mindketten az ágyat nyomják.
Dárdai Mártonék versenyt futnak az idővel
– Fabi és Márton rendesen megszenvedik a betegséget. A szombat esti Schalke-meccsig alig van már idejük felépülni. Ki kell várnunk – panaszolta Stefan Leitl vezetőedző.
Reese a győzelmi kényszerben játszó Hertha csapatkapitánya és gólpasszkirálya; a középső Dárdai-fiú pedig a védelem egyik oszlopa. A másik, Toni Leistner eltiltás miatt biztosan nem léphet pályára a rangadón, Dárdai lehetséges helyettese, Niklas Kolbe pedig sérült.
A 2. Bundesliga állása:
- Schalke 37 pont
- Elversberg 34
- Darmstadt 33 (29-17)
- Paderborn 33 (28-18)
- Hannover 29
- Hertha 28
