RETRO RÁDIÓ

Riválisa veszi feleségül a műkorcsolyázót, a téli olimpián kérte meg a kezét

Milánó utcáin, a téli olimpia alatt kérte meg kedvese kezét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 14:30
Módosítva: 2026.02.16. 14:49
eljegyzés téli olimpia 2026 lánykérés

A riválisoktól az életre szóló partnerekig. A téli olimpiai versenyek alatt újabb eljegyzés történt. Most két műkorcsolyázó húzta egymás ujjára a gyűrűt. A boldog pillanatot fotók is megörökítették.

Még egy eljegyzés történt a téli olimpia alatt
A téli olimpia alatt kérte meg műkorcsolyázó szerelme kezét a sportoló Fotó: Unsplash

Még egy eljegyzés történt a téli olimpia alatt

Olivia Smart műkorcsolyázó menyasszonyként hagyja ott a 2026-os téli olimpiát, miután korábbi riválisa, Jean-Luc Baker, akivel a 2022-es pekingi olimpián versenyzett, feltette a kérdést Milánó utcáin, február 14-én, szombaton.

A 28 éves Smart és partnere, Tim Dieck február 11-én nem nyertek érmet az olimpián, hanem kilencedikek lettek a versenyben. De a brit–spanyol műkorcsolyázónak sok oka van az örömre, miután a 32 éves Baker Valentin-napon kérte meg a kezét, ami egyben annak az évfordulója is, amikor először vallották be egymás iránti szerelmüket a pekingi versenyükön.

Az eljegyzésről szóló bejegyzés alatt több amerikai műkorcsolyázó sztár is gratulált a párnak a kommentekben: Evan Bates például ezt írta: „Gratulálok!! Szeretlek titeket”, míg Ellie Kam szintén jókívánságait fejezte ki.

Az olimpiai rögbisztár, Ilona Maher is megjegyezte: „Hogy tessék?!?!? Ez azelőtt vagy azután történt, hogy láttalak?!?”, amire Smart azt mondta Mahernek, hogy a lánykérés „szó szerint pár órával utána” történt.

Amikor Smart és Baker a 2022-es pekingi játékokon versenyeztek egymással, a spanyol sportoló a nyolcadik lett, míg Baker a tizenegyedik helyen végzett. Baker és Smart évekig barátok voltak, és a nő mással is kapcsolatban állt, mielőtt a férfi bevallotta mit érez iránta – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu