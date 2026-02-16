Riválisa veszi feleségül a műkorcsolyázót, a téli olimpián kérte meg a kezét

A riválisoktól az életre szóló partnerekig. A téli olimpiai versenyek alatt újabb eljegyzés történt. Most két műkorcsolyázó húzta egymás ujjára a gyűrűt. A boldog pillanatot fotók is megörökítették.

A téli olimpia alatt kérte meg műkorcsolyázó szerelme kezét a sportoló Fotó: Unsplash

Még egy eljegyzés történt a téli olimpia alatt

Olivia Smart műkorcsolyázó menyasszonyként hagyja ott a 2026-os téli olimpiát, miután korábbi riválisa, Jean-Luc Baker, akivel a 2022-es pekingi olimpián versenyzett, feltette a kérdést Milánó utcáin, február 14-én, szombaton.

A 28 éves Smart és partnere, Tim Dieck február 11-én nem nyertek érmet az olimpián, hanem kilencedikek lettek a versenyben. De a brit–spanyol műkorcsolyázónak sok oka van az örömre, miután a 32 éves Baker Valentin-napon kérte meg a kezét, ami egyben annak az évfordulója is, amikor először vallották be egymás iránti szerelmüket a pekingi versenyükön.

Az eljegyzésről szóló bejegyzés alatt több amerikai műkorcsolyázó sztár is gratulált a párnak a kommentekben: Evan Bates például ezt írta: „Gratulálok!! Szeretlek titeket”, míg Ellie Kam szintén jókívánságait fejezte ki.

Az olimpiai rögbisztár, Ilona Maher is megjegyezte: „Hogy tessék?!?!? Ez azelőtt vagy azután történt, hogy láttalak?!?”, amire Smart azt mondta Mahernek, hogy a lánykérés „szó szerint pár órával utána” történt.

Amikor Smart és Baker a 2022-es pekingi játékokon versenyeztek egymással, a spanyol sportoló a nyolcadik lett, míg Baker a tizenegyedik helyen végzett. Baker és Smart évekig barátok voltak, és a nő mással is kapcsolatban állt, mielőtt a férfi bevallotta mit érez iránta – írja a People.