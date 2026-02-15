RETRO RÁDIÓ

Bilincset kapott egy férfi a téli olimpián, 16 évnyi bujkálás után kapták el

Elfogták, mielőtt megnézhette volna a sporteseményt. A férfi a téli olimpia miatt érkezett Olaszországba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 17:30
téli olimpia letartóztatás rendőrség bujkálás

Javában zajlik a téli olimpia Milánóban és Cortinában, a világ minden tájáról több ezer szurkoló érkezik Olaszországba, hogy szurkoljanak kedvenc csapatuknak, hűen a nemzetükhöz. Az olimpia olyan embereket is visszacsábított az országba, akiknek távol kellett volna maradniuk, köztük egy 44 éves szlovák férfit, aki az elmúlt 16 évben menekült a törvény elől.

téli olimpia
Fotó: Pexels (illusztráció)

Bilincsben végezte a téli olimpia egyik szurkolója

Az olasz rendőrség február 11-én letartóztatott egy férfit egy bejelentés alapján, aki már 2010 óra szökésben volt, több bűncselekmény miatt keresték.

A sors kegyetlen fintoraként visszatért az országba, hogy élvezhesse a jégkorongversenyt csapatának szurkolva. Mielőtt még láthatta volna, hogy melyik csapat fog nyerni, Szlovákia vagy Olaszország, addigra már kattant is a bilincs.

A hatóságok közlése szerint a férfi - akinek nevét nem hozták nyilvánosságra - a milánói Santagiulia Arénában akarta megnézni a mérkőzést. A rendőrség azonban értesült az országban való tartózkodásáról, miután a kemping, ahol megszállt, azonnal riasztotta a rendőröket.

A férfit most visszavitték, miután 28 éves korában kihagyta a 11 hónap és egy hetes börtönbüntetésének letöltését egy lopási sorozat miatt. El is vitték a San Vittore milánói börtönbe - számol be róla a Unilad.

A férfi így elmulasztotta látni, ahogy a szlovákok 3:2-re legyőzik az olaszokat.

 

 

