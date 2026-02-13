13 éveseknek árulták a kábítószert: rendőrkézen a drogbanda

Öt embert tartóztattak le több, kábítószerrel és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmény gyanújával, beleértve a kiskorúaknak történő kábítószer-értékesítést is. A drogbandaként működő család most rácsok mögött várja az ítéletet az Egyesült Államokban.

Kattant a bilincs a drogbanda tagjainak csuklóján (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A drogbanda gyerekeknek is eladta a kábítószert

A helyi rendvédelmi szervek szerdán egy egész családot tartóztattak le a Lacey nevű városban. Az amerikai Thurston megyei Kábítószer-ellenes Munkacsoport és a lacey-i rendőrség öt embert vágott fogdába: egy 57 éves és egy 20 éves nőt, valamint egy 21 éves és egy 22 éves férfit.

Mindegyiküket számos kábítószerrel és lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények vádjával állították elő. A letartóztatottaknak többek közt kábítószer jogellenes birtoklása, 18 év alatti személyeknek történő kábítószer-terjesztés, továbbá lőfegyver jogellenes birtoklása miatt kell felelnie.

A bűncselekmények kapcsán a hatóség által megnevezett kábító hatású szerek: marihuána, gomba és egy esetben kokain. A Lacey-i Rendőrkapitányság később egy Facebook-bejegyzésben osztott meg részleteket a letartóztatásokhoz vezető nyomozásról.

A nyomozás során feltárt bizonyítékok arra utalnak, hogy a csoport ellenőrzött szereket, kannabiszt és vape termékeket terjesztett akár 13 éves gyermekeknek Lacey-ben.

A bejegyzés szerint a nyomozók egy átlagos iskolai napon „több mint 150 fiatalkorú” bejutását dokumentálták a kábítószer-kereskedés helyszínéül szolgáló lakásba. A bűnüldöző szervek azt állítják, hogy a fiatalok körében Mama Green néven ismert 57 éves nő kábítószereket adott el 13 éves gyerekeknek. Állítólag ebben két felnőtt gyermeke is segítette.

Mama Green 13 éveseknek is árult kábítószert – az amerikai rendőrség szerint (Fotó: pexels/MART PRODUCTION – Képünk illusztráció)

Ami az ügy részleteit illeti: egy nyomozó még decemberben értesült a Mama Green néven ismert nőről, miután több szülő is bejelentést tett. A hatóságok ezt követően több fiatalkorút kihallgattak, így sikerült azonosítaniuk a nő lakcímét is. Ezután megerősítették, hogy több tucat középiskolás, köztük akár 13 évesek is vásároltak tőle – írja a The Olympian.