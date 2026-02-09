Lebukott a dögös drogcsempész

A 25 éves, háromgyermekes anyát, Nicole Hutchinsont a manchesteri repülőtéren tartóztatták le, miután a rendőrök 48,75 kiló kannabiszt találtak nála és a kétgyermekes apa, Kia Underwood bőröndjeiben. A páros hét napot töltött Thaiföldön, mielőtt visszatért volna az Egyesült Királyságba. A drogcsempész anya a szépségápolási kezelésekkel kapcsolatos mániájának a finanszírozása érdekében tette kockára a szabadságát.

Bíróság elé állt a drogcsempész anya (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A drogcsempész háromgyerekes anya szépségmániája miatt kockáztatott mindent

A bírósági meghallgatás során kiderült, hogy Nicole-nak 10 000 fontot (4,7 millió forint) ajánlottak a kábítószer hazaszállításáért. Annak ellenére, hogy anyagi nehézségekkel küzdött, rengeteg pénzt költött ajakfeltöltésre, hajkezelésekre és szempilla-hosszabbításra, mivel megszállottja volt a külsejének.

Nicole Hutchinson beismerte a drogok csempészését, de felfüggesztett börtönbüntetésért könyörgött, arra hivatkozva, hogy Kia Underwood és egy másik, meg nem nevezett férfi utasításait követte. A bíróságon azt mondta, azért utazott Thaiföldre és csempészte be a kannabiszt, mert 10 000 fontos adósságot halmozott fel villany- és WiFi-számlákból.

A nő azt is állította, hogy kezeletlen ADHD-ja van, szorongással, impulzivitással és nyugtalansággal küzd. Ügyvédje, Martin Sharpe így fogalmazott:

Egy barátja kereste meg az ajánlattal, aki korábban háromszor is részt vett hasonló akcióban anélkül, hogy letartóztatták volna. Mivel a vádlott impulzívan viselkedik, ez számára csábító ajánlat volt. Úgy véljük, a vádlott felfüggesztett büntetést érdemel.

Az ítélethirdetés során Alan Conrad bíró így fogalmazott:

„Ezek a bűncselekmények a bíróság tapasztalatai szerint hasonló mintát követnek. Futárokat keresnek meg fényűző, kényelmes nyaralás és jelentős anyagi jutalom ígéretével, hogy hozzák be a drogokat. Bár meggyőződésem, hogy Nicole Hutchinson Kai Underwood, valamint esetleg mások irányítása alatt cselekedett, a beismerő vallomása alapján 10 000 fontos jutalomért vállalta a feladatot. Ez pedig bármely nézőpontból jelentős anyagi haszon.”