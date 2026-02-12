RETRO RÁDIÓ

Drogbiznisz egy magyar fodrászszalonban? Kattant a bilincs

Egy fodrászszalon falai között folyhatott az illegális tevékenység. Két hajvágás között cserélhetett gazdát a drog.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 08:19
kábítószer drog rendőr

Egy 31 éves kiskőrösi férfit vettek őrizetbe a rendőrök, aki a gyanú szerint január óta az otthonában és a fodrászszalonjában is illegális tevékenységet folytatott. A rendőrök drog árusítása miatt intézkedtek és ideiglenesen bezáratták az üzletet.

Drogterjesztés miatt zárattak be egy fodrászüzletet
Drogterjesztés miatt zárattak be egy fodrászüzletet (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Fodrászszalonban árulta a drogot egy kiskőrösi férfi – a gyanú szerint

A kiskőrösi rendőrök megállítottak egy személygépkocsit és ellenőrizték annak vezetőjét. Az intézkedés során a rendőrök kábítószergyanús cigarettát találtak a 32 éves sofőrnél. A rendőrök ezután házkutatást végeztek a férfi lakásán, ahol további kábítószergyanús anyagokat foglaltak le: összesen bruttó 285 gramm növényi törmeléket, valamint több mint 100 gramm kábítószergyanús fehér port.

A gyorsteszt a növényi anyagnál kannabisz jelenlétét mutatta ki. A kábítószereken kívül több mint 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak a rendőrök. A férfit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A rendőrök még aznap azonosították azt a 31 éves kiskőrösi férfit, akitől a gyanú szerint az őrizetbe vett a kábítószert megvásárolta. A nyomozók átkutatták a gyanúsított lakását és a fodrászszalonját is. Mindkét helyszínen a hatóságok kábítószer-kereskedelemhez köthető eszközöket és kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat foglaltak le. A férfit drog terjesztésének gyanúja miatt előállították, majd őrizetbe vették. 

A fodrászüzletet a hatóságok közigazgatási eljárás keretében határozott időre, három hónapra bezáratták – számolt be róla a rendőrség.

 

