Drogbiznisz egy magyar fodrászszalonban? Kattant a bilincs

Egy 31 éves kiskőrösi férfit vettek őrizetbe a rendőrök, aki a gyanú szerint január óta az otthonában és a fodrászszalonjában is illegális tevékenységet folytatott. A rendőrök drog árusítása miatt intézkedtek és ideiglenesen bezáratták az üzletet.

Drogterjesztés miatt zárattak be egy fodrászüzletet (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Fodrászszalonban árulta a drogot egy kiskőrösi férfi – a gyanú szerint

A kiskőrösi rendőrök megállítottak egy személygépkocsit és ellenőrizték annak vezetőjét. Az intézkedés során a rendőrök kábítószergyanús cigarettát találtak a 32 éves sofőrnél. A rendőrök ezután házkutatást végeztek a férfi lakásán, ahol további kábítószergyanús anyagokat foglaltak le: összesen bruttó 285 gramm növényi törmeléket, valamint több mint 100 gramm kábítószergyanús fehér port.

A gyorsteszt a növényi anyagnál kannabisz jelenlétét mutatta ki. A kábítószereken kívül több mint 5 millió forint készpénzt is lefoglaltak a rendőrök. A férfit kábítószer-birtoklás gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették.

A rendőrök még aznap azonosították azt a 31 éves kiskőrösi férfit, akitől a gyanú szerint az őrizetbe vett a kábítószert megvásárolta. A nyomozók átkutatták a gyanúsított lakását és a fodrászszalonját is. Mindkét helyszínen a hatóságok kábítószer-kereskedelemhez köthető eszközöket és kábítószerrel szennyezett csomagolóanyagokat foglaltak le. A férfit drog terjesztésének gyanúja miatt előállították, majd őrizetbe vették.

A fodrászüzletet a hatóságok közigazgatási eljárás keretében határozott időre, három hónapra bezáratták – számolt be róla a rendőrség.